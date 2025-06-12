По его словам, для этого Москве понадобится мобилизовать миллионы людей.

У Российской Федерации вряд ли есть даже часть тех ресурсов, которые были бы ей необходимы для начала нового наступления на Киев.

Такое мнение в эфире "Фабрики новостей" высказал Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. "Грезит ли Путин взять под контроль Киев? Да, очевидно, очевидно. Но возможностей для реализации этого плана у него мало. И в обозримой перспективе не стоит на это рассчитывать", - сказал он.

Эксперт отметил, что в теории Россия может осенью провести массовую мобилизацию, собрав миллионы военных, которые необходимы для наступления на Киев. Однако вооружать этих солдат не будет чем:

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"Все эти пугалки о том, что Путин будет двигаться в ближайшее время в сторону нашей столицы - не стоит даже на такое обращать внимание. Враг прорабатывает различные планы. И эти планы в определенной степени известны нашему Генштабу... Здесь и сейчас, учитывая, что у нас за плечами не только четвертый год полномасштабной войны, но и вообще 12 год российско-украинского противостояния, у врага нет возможностей и ресурсов (для наступления на Киев, - УНИАН). И они никогда у него не появятся".

Новое наступление России на Киев: о чем идет речь

В мае журналисты CNN сообщали о подготовке России к новому наступлению. Отмечалось, что во время него оккупанты хотят захватить как можно больше территорий "вплоть до окраин Киева".

Уже накануне народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что новое наступление россиян на Сумщину на самом деле является планом Кремля по наступлению на Киев.

"Кто не заметил - новое наступление россиян в Сумской области - это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины. Физически, идеологически. Обратите внимание на маршруты и расстояния. Фронт сейчас уже снова в 300 км от Киева, россияне без красных линий - кроме разве что применения ядерного оружия. Пока что", - написала Безуглая.

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