Правитель РФ всегда будет хотеть большего, считает бывший спецпредставитель Госдепа по Украине.

Российский диктатор Владимир Путин никогда не согласится на мирное соглашение, поэтому мир должен продолжать настаивать на прекращении огня в Украине. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины, почетный сотрудник Центра анализа европейской политики Курт Волкер.

"Я считаю, что мы должны продолжать настаивать на прекращении огня. Думаю, что это реально. И если мы введем вторичные санкции, уменьшим цены на нефть, то это повлияет на финансы Путина и он будет вынужден согласиться на прекращение огня. Поэтому мы должны продолжать настаивать на этом. Путин никогда не согласится на мирное соглашение, потому что он никогда не будет доволен и всегда будет хотеть большего", – подчеркнул он в интервью "Главкому".

По словам Волкера, в конце концов удастся прийти к "прекращению огня и сдерживанию". Украина получит гарантии безопасности, будет восстанавливать свою экономику. Также страна будет иметь поддержку со стороны Европы и будет двигаться к членству в Европейском Союзе.

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"Задача будет заключаться в том, чтобы как можно скорее сделать Украину сильнее и более устойчивой. И мы должны все сделать, что сдержать будущее нападение России. Но, по моему мнению, мы никогда не будем иметь мирного соглашения между Украиной и Россией", – добавил Волкер.

При этом он акцентировал, что Украина не должна признавать оккупацию любой части ее территории Россией.

"Я вижу очень длительное противостояние, которое не может быть решено военным путем, но также никогда не будет признана российская оккупация легитимной", – констатировал он.

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Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что "очень разочарован" поведением не только Российской Федерации, но и Украины. По его словам, страны уже могли бы достичь договоренностей.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Украину. Во время своего визита он акцентировал, что будущее Украины будет связано с НАТО. При этом министр добавил, что пока ничего не может сказать относительно того, как в формулировках июньского саммита НАТО в Гааге будет отражен вопрос Украины.

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