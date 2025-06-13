Сейчас российская артиллерия не является угрозой для областного центра, говорит Грабский.

Российские оккупационные войска замедлились на Сумском направлении и не имеют возможности продвигаться дальше. Об этом рассказал в эфире "Вечер.LIVE" военный эксперт Сергей Грабский.

"Это является результатом исключительно напряженных боевых действий и энергичных действий наших войск для того, чтобы остановить противника. Это результат значительной концентрации сил и средств на этом направлении. Что касается возможности группировки противника атаковать Сумы – это был бред с самого начала", – подчеркнул он.

По словам Грабского, цифры говорят сами за себя. На сегодняшний день на том направлении сосредоточено до 60 тысяч оккупантов. Но, как отметил эксперт, "кроме количественных показателей, есть еще и качественные".

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"Те качественные показатели включают в себя всего на всего 120 танков и до 500 единиц боевых бронированных машин. И где-то примерно 500-600 стволов артиллерии. Это все. Этого недостаточно для того, чтобы оккупировать областной центр. Противник мог осуществить прорыв, пользуясь таким понятием как ударный импульс", – продолжил он.

Враг действительно смог осуществить такой прорыв, и россияне продвигались. Но на оккупацию захваченной противником территории Сумщины ушел месяц, добавил он.

На сегодняшний день, как отметил Грабский, говорить о том, что у россиян есть возможность продвигаться дальше "можно с очень большой опаской".

"Поэтому говорить о том, что Сумское направление – это направление, на котором решается судьба войны, будет несправедливо. Была такая истерика, что противник находится в 20 километрах от границ города Сумы. Давайте не забывать, что ни один командир, в том числе российской армии, будучи в здравом уме, не поставит на передний край артиллерию для того, чтобы бить по городу. Есть такое понятие как килл-зона, и она исключает возможность размещения артиллерийских средств ближе, чем на 15 километров от линии фронта", – акцентировал специалист.

Он также добавил, что среднестатистическая дальность действия российской артиллерии калибром 122 мм составляет 15-17 километров.

"Здесь не надо высшей математики. 15 километров от фронта плюс 20 километров до города. Как артиллерия России сейчас попадет по Сумам? Это невозможно", – констатировал Сергей Грабский.

Ситуация на фронте

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала суток, 12 июня, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 168 боевых столкновений с противником.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны вытесняют российских оккупантов из Сумской области. Подробностей он раскрывать не стал.

Тем временем спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал об активизации россиян на Новопавловском направлении. Там зафиксировали рекордное количество боевых столкновений с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину – 46 за сутки.

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