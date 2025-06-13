Стало известно название корабля - Kang Kon.

Северная Корея провела торжественную церемонию спуска на воду своего эсминца после первой неудачной попытки в мае, в результате которой он перевернулся и частично затонул, пишет The War Zone.

Так, компания Maxar Technologies 12 июня опубликовала спутниковые фото, на которых большая толпа зрителей видна на причале рядом с эсминцем, на корабле развешаны церемониальные флаги, а рядом стоят десятки автобусов, которые привезли людей на церемонию.

Позже северокорейские государственные СМИ подтвердили, что церемония спуска на воду второго фрегата класса Choi-Hyun состоялась в порту Раджин 12 июня. Также стало известно название корабля - Kang Kon.

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Во время церемонии спуска на воду также присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

"Теперь судно пройдет необходимые последовательные процессы, включая интеграцию систем вооружения, оценку эксплуатационных характеристик и эксплуатационных возможностей, а также комплексные эксплуатационные испытания, прежде чем будет передано ВМС в середине следующего года", — говорится в отчете северокорейских СМИ.

Как подчеркивают аналитики, на снимках фрегат "выглядит поразительно нетронутым, по крайней мере, внешне".

Даже если это всего лишь фасад, все равно стоит учитывать, что еще на снимках от 8 июня были видны значительные повреждения надстройки, и как северокорейцы смогли добиться такого "восстановления", даже поверхностно, неясно.

При этом, как указывает TWZ, возможную версию с заменой корабля на новый вряд ли стоит рассматривать, поскольку нет никаких подтверждающих снимков.

Полный масштаб и объем повреждений, которые фрегат получил во время неудачного запуска, и какие фактические ремонтные работы были выполнены до сих пор, также остаются неясными. И хотя северокорейцы смогли привести корабль в порядок, все еще сомнительно, смогут ли они действительно восстановить его до прежнего состояния до конца этого месяца, отмечает издание.

Авария северокорейского эсминца - что известно

Церемония спуска на воду второго строящегося в Северной Корее 5000-тонного эсминца нового типа состоялась 21 мая. Несмотря на официальные заявления об отсутствии серьезных повреждений, процесс подъема судна в вертикальное положение затянулся на 12 дней.

Позже поврежденный корабль переместили в порт недалеко от российской границы. По словам аналитиков, это может указывать на участие Москвы в ремонте судна.

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