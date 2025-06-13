Пересчет голосов состоится на 13 участках.

В Польше пересчитают голоса на выборах президента. Верховный суд разрешил пересчет на некоторых избирательных участках.

Как сообщает Polsatnews, такое решение было принято в ответ на протесты относительно нарушений на некоторых избирательных участках во время голосования. Пересчет голосов состоится на 13 участках.

Отмечается, что пересчет голосов предназначен "для определения количества голосов, действительных для каждого кандидата на пост Президента Республики на голосовании, состоявшемся 1 июня 2025 года на каждом из вышеупомянутых участков". Верховный суд проведет пересчет голосов в указанных комиссиях "с помощью судебного содействия компетентных районных судов", говорится в материале.

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Что предшествовало

Как рассказывает Polsatnews, после того, как были объявлены результаты второго тура президентских выборов, в СМИ появились сообщения об "аномалиях" после подсчета голосов на некоторых участках. К примеру, на одном из участков в Минске Мазовецком поменяли местами результаты кандидатов, сообщили городские власти.

"Аналогичная ошибка была допущена на избирательном участке № 95 на улице Ставовой в Кракове, где изменили распределение голосов, поданных во втором туре президентских выборов, в результате чего там победил Навроцкий, хотя должен был бы победить Тшасковский. Расследование по этому делу проводит Окружная избирательная комиссия в Кракове", – пишут журналисты.

По данным СМИ нарушения могли иметь место на нескольких участках. Однако, как сказано в материале, эти ошибки не повлияли бы на окончательный результат выборов. Разница между двумя кандидатами составила более 369 тысяч голосов: Навроцкий набрал 10 миллионов 606 тысяч 877 голосов, а Тшасковский – 10 миллионов 237 тысяч 286 голосов.

Выборы в Польше

18 мая в Польше состоялся первый тур президентских выборов. Тогда во второй тур прошли кандидаты с противоположными взглядами – директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Уже 1 июня состоялся второй тур выборов. По его итогам, новым президентом Польши был избран Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов.

Недавно новоизбранный президент Польши заявил, что сейчас он против вступления Украины в Европейский Союз. Он добавил, что Польша должна поддерживать Украину в конфликте с РФ, но его страна также имеет свои интересы.

Между тем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заверил, что с приходом Навроцкого к власти Польша не откажется от поддержки Украины.

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