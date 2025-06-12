Православный праздник сегодня именуют в народе как Акулина Гречишница и, согласно обычаю, готовят гречневую кашу.

13 июня в православной церкви чествуют мученицу Акилину Старшую. О жизни и подвиге святой, приметах и традициях, связанных с этим днем, а также какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают по старому стилю - в материале.

Что за праздник сегодня церковный в новом календаре

13 июня в православной церкви вспоминают святую мученицу Акилину Старшую, которая жила в III веке, в Финикии (ныне территория Ливана).

Акилина с детства была воспитана в христианской вере, а в 12 лет она рассказала о Христе своим подругам, за что ее вызвали к правителю Волусиану. Несмотря на уговоры и обещания, девочка не захотела отречься от веры, а мужественно исповедовала Христа. За это ее подвергли жестоким пыткам.

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Согласно преданию, ночью к девочке явился ангел и исцелил ее. Когда утром правитель увидел живую и невредимую Акилину, то пришел в ужас и приказал казнить ее, но девочка умерла раньше этого. Мощи святой позднее перенесли в Константинополь, где в ее честь был построен храм.

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Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 13 июня чествуют апостола от 70-ти Ерма.

Что можно делать 13 июня и чего нельзя делать сегодня

В день памяти святой мученицы Акилины верующие обращаются к святой с молитвами - об исцелении от болезней, помощи в семейных делах, по хозяйству, аграрии и фермеры просят о хорошем урожае гречки. Считается, что святая покровительствует женщинам, помогает в воспитании детей и наставлении близких на правильный путь.

В народной традиции святую называют Акулиной, а сам день прозвали Акулина Гречишница - именно в это время начинали сеять гречку, которая и тогда, и сейчас занимает важное место в рационе украинцев.

Существовало поверье: если 13 июня сварить гречневую кашу или приготовить гречаники и угостить ими родственников или нуждающихся, то в доме будет благополучие, а семья весь год не будет знать болезней.

В церковной традиции в этот день, как и любой другой, неприемлемы злоба, зависть, уныние, отчаяние.

По народным приметам, 13 июня лучше воздержаться от тяжелой работы в поле и на огороде: считается, что труд в этот день не принесет пользы, поэтому нет смысла брать в руки тяпку, лопату, косу или грабли. Также не рекомендуется жаловаться на жизнь - проблем станет еще больше, а отказать в милостыне сегодня - к финансовым трудностям.

Приметы 13 июня - о чем говорят погода и природа

Приметы на 13 июня, в день Акулины Гречишницы, связывают с погодой и будущим урожаем:

днем ясно и много комаров - к хорошей погоде;

сильный аромат цветов с утра предвещает дождь;

звездное небо в ночь на 13 июня - будет щедрый урожай грибов и ягод летом и осенью;

если солнечно и летают комары - впереди много теплых дней.

Кроме того, считается, что если к этому дню не успели поспеть первые огурцы, то на вкус будут горькими и водянистыми.

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