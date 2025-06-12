По его словам, важно, чтобы Вашингтон не ограничил продажу своего вооружения.

В заявлениях Соединенных Штатов Америки об уменьшении помощи Украине на 2026 год нет ничего нового, говорит народный депутат Украины, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

В эфире "Radio NV" он напомнил, что после прихода новой администрации Вашингтон поставляет Украине только то, что было разрешено командой Джо Байдена. По словам Костенко, помощь, которая была законтрактована или согласована до этого, уже идет не в таких объемах:

"Если раньше были США, потом долго никого нет, а потом уже все остальные страны, то сейчас это выравнивается. Где-то Европа помогает, где-то - другие страны. Где-то мы и сами можем сделать".

Нардеп добавил, что Украине в целом важна помощь от Соединенных Штатов Америки, поскольку эта страна имеет самый большой в мире военный бюджет - почти триллион долларов. На втором месте находится Китай.

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"Но даже при условии, что они не будут нам передавать [помощь], главное, чтобы осталась возможность ее закупать. И здесь вступают европейские страны. И это по вопросам критической номенклатуры. В первую очередь это ракеты к системам Patriot, которые могут сбивать баллистические ракеты", - добавил Костенко.

Помощь Украине

Накануне глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете Соединенных Штатов Америки на 2026 год будет сокращено. Это может означать передачу Украине меньшего количества систем противовоздушной обороны.

Генерал-майор Германии Кристиан Фройдинг уверен, что страны Европейского союза вместе с Канадой смогут обеспечить Украине необходимую военную помощь, даже если США полностью прекратят свое финансирование.

По его словам, Европа и Канада уже превысили уровень американской поддержки 2024 года, взяв на себя ≈ 60% от общих расходов Западных партнеров.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус объявил об увеличении помощи Киеву на 1,9 миллиарда евро в этом году. Он отметил, что эти деньги могут пойти на производство дальнобойного оружия.

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