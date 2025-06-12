В списке есть Тигр и Змея.

Пятница 13-е - не повод для страхов, а шанс для осознанных решений. В китайской астрологии этот день не несет хаоса, он требует точности и внутреннего равновесия. Те, кто действует не на эмоциях, а с интуицией, получают награду от судьбы. Приближающаяся пятница, 13 июня, стабилизирует энергию и поможет переосмыслить приоритеты. Она откроет путь тем, кто готов отпустить лишнее и сфокусироваться на главном. Особенно повезет шести знакам китайского гороскопа, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Бык

Ваш день совпадает с мощной точкой перезагрузки. За проявленную выдержку и стабильность вы получаете знак поддержки: возвращаются ресурсы, открываются новые двери. Спокойствие и внутреннее равновесие - вот ваша сила.

Змея

Эмоции становятся яснее, словно туман рассеялся. Чувство вины уходит, а с ним - и старые страхи. То, что раньше казалось слишком сложным, теперь решается легко. Это день прощения, в первую очередь себя.

Лошадь

Вода уравновешивает ваш внутренний огонь. Вы видите, что гонка не нужна, и отказываетесь от ненужного. Удача приходит, когда вы выбираете другой маршрут. Спонтанное решение оказывается поворотным моментом.

Свинья

День приносит эмоциональную разрядку. Вы перестаете тянуть чужие заботы и начинаете слышать себя. Облегчение и ощущение безопасности открывают новые перспективы. Иногда самое ценное - это выдох без напряжения.

Тигр

Интуиция зовет к действию. Вы чувствуете, что пора, и делаете шаг, на который давно не решались. Не усложняйте - принимайте помощь и неожиданные бонусы. Судьба на вашей стороне, просто доверьтесь процессу.

Коза

Вы почти не заметили, как прошли трудный участок. Но пятница показывает: ваше терпение не зря. Ожидаемая весть или нужный контакт приходит вовремя. Невидимая поддержка работает за кадром - и это становится ощутимым.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака ждет судьбоносный прорыв в ближайшее время.

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