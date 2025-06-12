Орбан посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленского выразить свое уважение венграм.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об "открытых и грубых угрозах со стороны украинцев". По его словам, эти слова носили шантажный характер. Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook.

"Они (украинцы - УНИАН) не признают право народа Венгрии принимать решение о вступлении Украины в Евросоюз. Более того, они не примут отрицательного решения, поэтому угрожают, шантажируют и нападают на нас", - сказал Орбан.

Также венгерский премьер добавил, что украинцы якобы должны быть благодарны Венгрии. В частности, он упомянул то, что украинским беженцам позволили выехать через его страну.

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"Мы позволили им пользоваться всеми государственными услугами в Венгрии, оказали им помощь, вылечили их солдат, обучаем их детей", - подчеркнул Орбан.

Также премьер-министр Венгрии заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленского стоит поблагодарить венгров и выразить им свое уважение вместо угроз и шантажа.

Орбан отреагировал на слова Зеленского о Венгрии

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое заявление об отношениях Будапешта с Киевом. В частности, он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он якобы "набросился на венгров", говоря об интервью украинского лидера изданию Válasz Online.

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