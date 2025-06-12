По словам Романа Костенко, Драпатый сам выбрал боевую должность.

Генерал Михаил Драпатый, который недавно был уволен с должности командующего Сухопутных войск ВСУ, изначально не должен был совмещать эту административную работу с командованием оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Такое мнение в эфире Radio NV озвучил Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Костенко напомнил, что Драпатый возглавлял Сухопутные силы всего полгода, но с середины января его назначили руководить еще и "Хортицей", которая отвечает в частности за оборону Покровска.

"И кто бы что ни говорил, какой бы ни был человек, но смешивать должность разных направлений... Задача командования [Сухопутных войск] - это генерировать войска, готовить их и отдавать в такие стратегические группировки, [как Хортица]. Чтобы они под руководством этих командиров выполняли какие-то задачи. То есть две разные задачи. В том и был смысл, чтобы их не смешивать. Это по стандартам НАТО", - сказал Костенко.

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Он добавил, что в этом случае Драпатый должен был выбрать - или руководить бюрократическими процессами в Сухопутных войсках, или же заниматься непосредственно боевой работой в "Хортице".

"Я думаю, ему этот вопрос и задали - где ты хочешь быть. И он человек боевой. Я думаю, он выбрал это направление. И поэтому его назначили командующим Объединенными силами", - добавил Костенко.

Михаил Драпатый: что надо знать

В начале июня Михаил Драпатый подал рапорт на отставку с должности командующего Сухопутными войсками. Это произошло после удара российских оккупантов по полигону Сил обороны Украины, в результате которого погибли новобранцы.

Впоследствии президент Зеленский снял Драпатого с этой должности и назначил командующим Объединенными силами ВСУ - командно-штабной структурой, которая стоит над оперативно-стратегическими группами войск, такими как "Хортица". Президент отметил, что Драпатый на этой должности сосредоточится на исключительно боевых вопросах.

Вместе с тем Драпатый остается командовать "Хортицей".

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