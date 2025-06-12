Европейский Союз назначит специального посланника по вопросам украинцев на территории ЕС. Как сообщает Politico, ожидается, что эту должность получит бывший еврокомиссар Илва Йоханссон.
По словам двух чиновников, знакомых с этим вопросом, на новосозданной должности Илва Йоханссон будет помогать с контролем недавно обнародованной долгосрочной стратегии Еврокомиссии по беженцам из Украины.
Роль специального посланника ЕС по вопросам украинцев также будет заключаться в "усилении координации, представлении интересов украинцев и внедрении практических инструментов поддержки" их в Европейском Союзе.
"Йоханссон, бывший шведский министр, была комиссаром внутренних дел с 2019 по 2024 год. Она несколько раз посещала Украину, в частности лагерь беженцев на границе с Румынией, и в сентябре прошлого года была награждена украинским орденом "За заслуги"", – сказано в материале.
Украинцы в Евросоюзе
С начала полномасштабной войны РФ против Украины в страны Европейского Союза выехали несколько миллионов украинских беженцев. Там им предоставили временную защиту.
В начале июня Еврокомиссия выступила с заявлением о том, что временную защиту для украинцев, находящихся в странах-членах Европейского Союза, необходимо продлить еще на один год – до 4 марта 2027 года. Отмечалось, что блок также хочет создать основу для возвращения украинцев в Украину и восстановления их домов, как только этому будет способствовать ситуация с безопасностью.