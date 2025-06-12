Должность получит Илва Йоханссон, которая не раз была в Украине и награждена украинским орденом "За заслуги".

Европейский Союз назначит специального посланника по вопросам украинцев на территории ЕС. Как сообщает Politico, ожидается, что эту должность получит бывший еврокомиссар Илва Йоханссон.

По словам двух чиновников, знакомых с этим вопросом, на новосозданной должности Илва Йоханссон будет помогать с контролем недавно обнародованной долгосрочной стратегии Еврокомиссии по беженцам из Украины.

Роль специального посланника ЕС по вопросам украинцев также будет заключаться в "усилении координации, представлении интересов украинцев и внедрении практических инструментов поддержки" их в Европейском Союзе.

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"Йоханссон, бывший шведский министр, была комиссаром внутренних дел с 2019 по 2024 год. Она несколько раз посещала Украину, в частности лагерь беженцев на границе с Румынией, и в сентябре прошлого года была награждена украинским орденом "За заслуги"", – сказано в материале.

Украинцы в Евросоюзе

С начала полномасштабной войны РФ против Украины в страны Европейского Союза выехали несколько миллионов украинских беженцев. Там им предоставили временную защиту.

В начале июня Еврокомиссия выступила с заявлением о том, что временную защиту для украинцев, находящихся в странах-членах Европейского Союза, необходимо продлить еще на один год – до 4 марта 2027 года. Отмечалось, что блок также хочет создать основу для возвращения украинцев в Украину и восстановления их домов, как только этому будет способствовать ситуация с безопасностью.

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