Эксперт отметила, что российский президент имел тяжелое детство, которое и спровоцировало манию величия и психопатию.

Психолог Елена Шершнева заявила, что Владимир Путин стал диктатором и убийцей из-за влияния двух детских травм.

Об этом она заявила на своем YouTube-канале.

Шершнева ссылается на данные польской журналистки, юриста и автора книги "Вова, Володя, Владимир" Кристины Курчаб-Редлих. Она выяснила, что Путин изменил свою биографию. На самом деле у него было тяжелое детство и родители-тираны.

"На самом деле Путин родился не 7 октября 1952 года в Ленинграде в семье Владимира и Марии Путиных, а в 1950 году под Уралом. Отца он никогда не знал, а его мать – Вера Путина вскоре после рождения отдала сына своим родителям. Позже женщина устроила". свою личную жизнь в Грузии и забрала мальчика", – говорит Шершнева.

Курчаб-Редлих выяснила, что в Грузии отчим устроил настоящий ад для Путина. Он бил его, морил голодом и жестоко издевался. Через несколько лет его "как пакет" передали дедушке и бабушке, а впоследствии родственникам из Ленинграда. Они и стали его официальными родителями.

В новой семье маленькому Путину лучше не жилось. Жестокость его официального отца до сих пор помнят сверстники диктатора. Тогда психологию российского президента уже полностью разрушили две детские травмы.

"Таким образом имеем по меньшей мере две сильные травмы – смену семей и физическое насилие. Из-за своего детского эгоцентризма Путин стал патологически неуверенным", – отметила Шершнева.

Психолог пояснила, что психика человека может тремя способами воспринимать физическое насилие:

капитулировать перед травмой и на всю жизнь принять роль жертвы;

попытаться убежать от своей боли, например, в алкогольную зависимость;

попытаться компенсировать свою травму, и тогда она становится еще большим палачом, чем были ее обидчики.

Шершнева заявила, что патологическая неуверенность Путина с годами только усиливалась. Он был настолько незаметным, что однокурсники и преподаватели института не помнят будущего президента РФ. Его называли "окурок" и "бледная моль".

"Путин постоянно пытается доказать миру, что он достоин внимания и такой, как нужно. Но мир каждый раз отвечает так же, как и в институте", – добавила психолог.

Она также отметила, что у российского диктатора постоянно прогрессируют мания величия и психопатия.

Ранее сообщалось, что президент РФ так переживает за свое здоровье, что сделал его частью гостайны. Его сопровождают около десятка врачей, которые маскируются под обычных охранников. Но, как узнали журналисты, есть среди них один особый агент, у которого крайне важная миссия: убирать экскременты Путина.

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