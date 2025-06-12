Он приказал военным ускориться.

Кремлевский правитель Путин заявил, что Российская Федерация работает над созданием своих войск беспилотных систем.

На совещании по вопросам развития государственной программы вооружений он отметил необходимость обеспечить максимально быстрое развертывание и развитие этих войск. Также глава Кремля не считает, что оккупационная армия России в чем-то отстает в этом вопросе от Украины:

"Сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие. Мы знаем, как противник действует. Но в целом не‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт, для того чтобы создать этот род войск".

Во время совещания Путин также заявил, что россиянне должны внедрять в свое вооружение перспективные цифровые технологии и искусственный интеллект.

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Война дронов

Как известно, полномасштабное нападение России на Украину изменило видение роли беспилотных летательных аппаратов в боевых действиях.

В начале прошлого года Кабинету министров и Генеральному штабу Вооруженных сил Украины поручили проработать создание рода войск, который будет заниматься именно разнообразными дронами.

Украинские Силы беспилотных систем стали первым в мире отдельным родом войск, специализирующимся на воздушных, наземных и морских беспилотных системах. Это уникальная структура, формализовавшая войны дронов как новую форму ведения боя - от разведки до глубинных ударов.

Командующим Сил беспилотных систем стал полковник Вадим Сухаревский. Недавно его сменил на этом посту Роберт Бровди ("Мадяр"), более известный, как основатель и командир подразделения "Птахи Мадяра".

Россия решила сформировать войска беспилотных систем в конце прошлого года - с соответствующим предложением 16 декабря выступил министр обороны Андрей Белоусов.

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