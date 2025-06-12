Кремлевский правитель Путин заявил, что Российская Федерация работает над созданием своих войск беспилотных систем.
На совещании по вопросам развития государственной программы вооружений он отметил необходимость обеспечить максимально быстрое развертывание и развитие этих войск. Также глава Кремля не считает, что оккупационная армия России в чем-то отстает в этом вопросе от Украины:
"Сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие. Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт, для того чтобы создать этот род войск".
Во время совещания Путин также заявил, что россиянне должны внедрять в свое вооружение перспективные цифровые технологии и искусственный интеллект.
Война дронов
Как известно, полномасштабное нападение России на Украину изменило видение роли беспилотных летательных аппаратов в боевых действиях.
В начале прошлого года Кабинету министров и Генеральному штабу Вооруженных сил Украины поручили проработать создание рода войск, который будет заниматься именно разнообразными дронами.
Украинские Силы беспилотных систем стали первым в мире отдельным родом войск, специализирующимся на воздушных, наземных и морских беспилотных системах. Это уникальная структура, формализовавшая войны дронов как новую форму ведения боя - от разведки до глубинных ударов.
Командующим Сил беспилотных систем стал полковник Вадим Сухаревский. Недавно его сменил на этом посту Роберт Бровди ("Мадяр"), более известный, как основатель и командир подразделения "Птахи Мадяра".
Россия решила сформировать войска беспилотных систем в конце прошлого года - с соответствующим предложением 16 декабря выступил министр обороны Андрей Белоусов.