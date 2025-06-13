В частности это связано со стрессом.

Часто собаки, когда находятся одни дома, могут портить мебель или другие вещи, в частности они любят грызть диван. Как пояснила для Newsweek генеральный директор и основатель Rebarkable Али Смит, тревожные собаки могут разрушать мебель по инстинктивным и эмоциональным причинам.

"Первой причиной может быть поведение, связанное с гнездованием или обустройством, которое становится слишком интенсивным. Однако это обычно не приводит к серьезным повреждениям. Основная причина заключается в том, что жевание и измельчение может быть биологически полноценным, что, в конечном итоге, приводит к определенному удовольствию, которое помогает противостоять тревоге, которую они испытывают. Подумайте об этом как о комфортном питании!", - отметила она.

Также Смит подчеркнула важность различать типы поведения. Отмечается, что тревога разлуки возникает в основном тогда, когда хозяева покидают дом, тогда как скука может привести к "спорадическому разрушению".

Видео дня

Поэтому эксперт посоветовала владельцам домашних животных внимательно проверить все возможные стрессовые факторы и если они есть - пытаться их устранить.

"Первый шаг - обеспечить щенку биологически полноценное питание", - подчеркнула она.

По словам Смит, если проблема не исчезает, то она советует понять, почему это происходит и решить это с помощью постепенного обучения.

Кроме того, она предостерегла не использовать клетку для быстрого решения проблемы.

"Клетка не решает проблему тревожности и часто приводит к сильному стрессу у собаки. Убедитесь, что вы имеете дело с основными эмоциями, а не с симптомами", - предупредила эксперт.

В то же время основатель Dog Virtuoso Иван Петерсель согласился, что повреждение собакой мебели может свидетельствовать о неудовлетворенных потребностях животного. По его словам, многим собакам не хватает активности, поэтому он и ищет, как удовлетворить эту потребность.

Петерсель объяснил, чтобы отличить скуку, тревогу разлуки и компульсивное поведение, надо исследовать ключевые факторы, а именно время и интенсивность.

"Скука обычно проходит с обогащением, тревога разлуки возникает, когда владелец в отъезде, а навязчивое поведение, как правило, интенсивное, повторяющееся, и его трудно прервать - даже когда собака устала", - добавляют в Newsweek.

По его словам, вместо того, чтобы сосредотачиваться только на остановке разрушений, хозяевам стоит учиться предотвращать то, что должно произойти.

"Правильное время - это когда собака зациклена, но до первого укуса. Цель состоит в том, чтобы прервать мысль до того, как произойдет действие", - пояснил специалист.

Другие интересные материалы о собаках

Ранее эксперты рассказали, какие собаки являются спокойными и очень редко лают. По их словам, в этот перечень вошли французский бульдог, шиба-ину, кавалер Кинг Чарльз спаниель, доберман, басенджи, виппет и другие.

Также стало известно, какие собаки любят путешествовать со своими хозяевами. В частности путешествия любят такие породы, как кавалер Кинг Чарльз спаниель, той-пудель, померанский шпиц, гаванез, йоркширский терьер и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: