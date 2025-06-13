В это время черепахи особенно чувствительны к внешним угрозам.

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в разгаре черепаховый сезон, однако шансы на появление нового потомства очень низкие.

Как говорится в посте на странице заповедника в социальной сети Facebook, у болотной черепахи уже несколько недель продолжается активный период откладывания яиц. Большинство самок находятся в поисках места для гнездования, поэтому их можно увидеть где угодно - на тропинках, в лесах и даже на дорогах:

"В период размножения черепахи становятся особенно уязвимыми, а особенно их кладки. Массовое уничтожение яиц, к сожалению, типичное явление там, где численность хищников (лисиц, барсуков, енотовидных собак) высока, а естественных укрытий в почве становится все меньше".

Специалисты отмечают, что в разных частях Европы потери кладок болотной черепахи из-за хищников могут составлять 70-90%. Даже без учета дополнительных рисков, таких как грибковые заболевания или неподходящая влажность почвы, только 5-15% яиц за сезон дают жизнеспособное потомство.

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Если самка вынуждена откладывать яйца вблизи дороги или на уплотненном грунте, когда уже пришло время кладки, шансы на выживание малышей почти нулевые. Для нормального развития эмбрионов необходим рыхлый, хорошо прогретый песок или супесь с умеренной влажностью.

Другие обитатели заповедника

Ранее специалисты показали снимки бронзовки золотистой, которая будто меняет свой цвет в зависимости от освещения. Личинки этих насекомых растут в трухлявой древесине или компосте, помогая разлагать органические остатки.

Также в Чернобыльской зоне обитает безногая ящерица - веретенница. В заповеднике сообщили, что она не представляет угрозы, ведь не ядовита и ведет себя очень спокойно. Большую часть жизни проводит под землей и любит охотиться на дождевых червей.

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