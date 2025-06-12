Захватчик успел отсидеть в тюрьме за тяжкие преступления.

Мать одного из пленных российских захватчиков заявила, что не хотела его возвращения домой, поскольку в Российской Федерации его снова могут отправить на войну.

Разговор захватчика с родственниками опубликован в Telegram-канале общественного движения по поиску и возвращению домой военных армии РФ "Наш выход". Видео было снято во время большого обмена 9 июня, когда обе стороны вернули домой военнопленных до 25 лет и тяжелобольных.

22-летний оккупант с улыбкой рассказал, что подписал контракт с министерством обороны РФ из тюрьмы, куда попал по нескольким статьям, среди которых - нанесение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом и участие в организованной преступной группировке. В плен он попал 13 апреля этого года. Его мать боится, что он снова окажется на войне:

"Если честно, я не хотела, чтобы тебя обменивали. Ты сейчас и домой не доедешь... Тебя куда-то отправят на границе с Беларусью, якобы помощь окажут психологическую, и обратно "туда". Да сидел бы там спокойно".

Обмены пленными с РФ

Напомним, 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Стороны договорились об обменах ранеными, больными, молодыми военными и возвращении тел погибших.

Обмен проходит в несколько этапов. 9-10 июня Украина вернула раненых, тяжелораненых бойцов и тех, кому недавно исполнилось до 25 лет

12 июня состоялся очередной большой обмен, в частности домой вернулись сильно раненые и больные бойцы. Самому старшему из них 59 лет, а самому молодому - 22.

Как известно, освобожденные из российского плена украинцы систематически рассказывают об ужасном отношении в плену. Речь идет о голоде, издевательствах и нанесении увечий.

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