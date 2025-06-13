Он повторил утверждение о том, что Иран не может иметь ядерное оружие. А также добавил, что заранее знал о готовящихся ударах по Ирану.

Иран не может иметь ядерное оружие, а США по-прежнему надеются вернуться за стол переговоров.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News после израильских авиаударов по Ирану.

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"Иран не может иметь ядерную бомбу, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Есть несколько человек в руководстве Ирана, которые не вернутся", - сказал Трамп.

Глава Белого дома также сказал, что США заранее знали о нанесении ударов, но не участвовали в них.

Он добавил, что ожидает любого возмездия, и Центральное командование США находится в состоянии повышенной готовности. Он отметил, что США готовы защищать себя и Израиль, если Иран ответит.

Телеканал отметил, что за последние недели США пополнили арсенал ракет израильского "Железного купола", а официальные лица США подтвердили, что ряд высокопоставленных иранских лидеров убиты в результате авиаударов Израиля.

Удар Израиля по Ирану

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ нанес удары по иранским ядерным объектам. По всему Ирану прокатились волны взрывов.

К настоящему времени известно, что в результате спецоперации Израиля мог быть убит командующий Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами и другие иранские военачальники и ведущие ученые, занимавшиеся ядерными разработками.

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