Украина борется за финансы, чтобы больше загрузить внутреннее производство, а Россия борется против новых санкций, которые уменьшают поступление финансов.

Текущая война перешла к этапу борьбы за финансы как для Украины, так и для страны-агрессора, России. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

В частности, у Зеленского спросили, в какой степени совместное украинско-немецкое производство вооружения может заместить утраченную или почти утраченную военную помощь от США.

"Мне кажется, что мы перешли к такому этапу войны, когда все борются за финансы. Технологии заменяют старое - оборудование и старое оружие. В любом случае, русские борются против введения санкций, потому что это ограничит им финансы. Мы также боремся за финансы, потому что есть уже производство, а его (финансирования - УНИАН) уже не хватает. Я думаю, что главная компенсация впереди будет именно в этом", - подчеркнул Зеленский.

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В то же время, по его словам, Украина использует разведывательные данные от союзников при отражении российских воздушных ракетных и дроновых атак. Это направление невозможно "компенсировать".

При этом, по его убеждению, через некоторое время, возможно, через несколько лет - потребности в замещении некоторых средств уже не будет благодаря технологическому развитию. В частности, это может касаться дальнейшего развития дронов, и это может повлиять на уменьшение цены на самолеты-истребители.

Президент подчеркнул, что война трансформируется и меняется из-за технолонического прогресса. Сейчас нельзя заменить артиллерию, истребители, разведывательные данные, и в первую очередь, противовоздушную оборону. Сейчас только США производят "Пэтриоты" и сегодня альтернативы этим системам нельзя найти.

"Я думаю, в будущем альтернатива будет найдена", - сказал Зеленский.

Потребности ВСУ в оружии

Как сообщал УНИАН, Украина заинтересована и уже передала США предложение о закупке большого пакета вооружения на сумму объемом 30-50 млрд долларов.

Также мы рассказывали, что на вооружении украинских защитников находится более 40% продукции отечественного производства, не уступающей западным вооружениям.

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