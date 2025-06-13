По предварительным данным, на базу Грузинского легиона было занесено взрывчатое вещество, которое сдетонировало, когда боец был рядом.

В четверг, 12 июня, на базе Грузинского легиона была совершена диверсия. В результате атаки погиб доброволец Деметре Дарчиа, сообщил командир легиона Мамука Мамулашвили.

"Сегодня враг совершил очередную дерзкую провокацию – произошли диверсионные действия со стороны агрессора. В результате атаки погиб доброволец Грузинского легиона. Светлая память. Работают правоохранительные органы и спецслужбы. Враг будет наказан", – написал он в Facebook.

По словам Мамулашвили, по предварительным данным, на базу Грузинского легиона было занесено взрывчатое вещество.

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"К сожалению, в результате диверсионного акта, совершенного на нашей базе, погиб наш боец Деметре Дарчиа. Сейчас проводятся следственные действия специальными службами и Национальной полицией Украины. По предварительным данным, на нашу базу было занесено взрывчатое вещество, которое сдетонировало в тот момент, когда наш военнослужащий находился в непосредственной близости к ней", – рассказал он.

Война в Украине и иностранные добровольцы

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на защиту нашей страны стали добровольцы из разных стран мира. Некоторые из них отдали за Украину самое ценное – собственную жизнь.

В начале мая стало известно, что неподалеку Изюма на Харьковщине погиб британский доброволец-разминировщик Крис Гарретт. Мужчина о своей работе говорил так: "С каждым боеприпасом, который вы удаляете, – с каждой частичкой снаряда, который не разорвался, вы устраняете опасность для кого-то другого".

В январе мы писали об австрийском добровольце Рихарде С., который погиб на войне с оккупантами. Ему было всего 30 лет.

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