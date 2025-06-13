Нам кажется, что коты мурлычут из-за приятных эмоций по отношению к человеку, но это не совсем так.

Будь то ваш собственный питомец или просто кошка с видео в интернете, эти создания занимают особое место в жизни множества людей. Они эволюционировали рядом с человеком, проявляя уникальные черты поведения, которых нет у большинства других, более одиноких представителей семейства кошачьих.

Интерес к генетической природе кошек значительно возрос за последние годы, и новое исследование изучает особый участок гена андрогенного рецептора, чтобы выяснить, связан ли он с мурлыканьем и другими формами поведения, пишет Earth.

Исследование возглавили учёные из Центра изучения дикой природы при Университете Киото, включая первого автора Юмэ Окамото.

Видео дня

Кошки с короткой версией гена мурлыкают чаще

Многие любители кошек замечали, что их питомцы по-разному общаются, но не все понимают, что мурлыканье — это не просто приятный звук. Оно может означать комфорт, быть способом привлечь внимание или даже использоваться для сглаживания напряжённой обстановки.

Учёные наблюдали за кастрированными и стерилизованными беспородными кошками, живущими в обычных домашних условиях. Они исследовали, влияет ли длина повторяющегося участка ДНК в одном из генов на поведение, особенно на мурлыканье и мяуканье.

Одним из первых выводов стало то, что кошки с короткой версией гена мурлыкали чаще, чем те, у кого была его длинная версия. Также выяснилось, что самцы с коротким повтором чаще издавали звуки в адрес человека — возможно, чтобы попросить еду или ласку.

Интересно, что у самок с той же короткой версией гена наблюдалась повышенная агрессия по отношению к незнакомым людям. Эта двойственность говорит о том, что один и тот же участок ДНК может влиять на коммуникативность у одного пола и на защитное поведение — у другого.

Учёные также обнаружили, что длинные версии этого гена чаще встречаются у породистых кошек, тогда как короткие — у беспородных или ранее бездомных животных.

Как порода и гены влияют на мурлыканье

При сравнении с родственными видами, такими как леопардовая кошка и кошка-рыболов, оказалось, что только домашние кошки имеют более длинные повторы в этом гене.

Вероятно, это связано с процессом одомашнивания, когда именно менее шумные и более дружелюбные животные оказались более адаптированы к жизни рядом с человеком. Селекция, направленная на определённые черты характера или внешности, со временем могла изменить частоту появления определённых генетических вариантов.

Понимание этих факторов поможет владельцам и ветеринарам лучше распознавать потребности кошек. Например, кошка, которая редко мяукает, может всё равно испытывать стресс — в её случае важнее обращать внимание на невербальные сигналы.

Другие интересные новости о наших животных

Ранее УНИАН сообщал, какие собаки являются спокойными и очень редко лают. Чтобы не ошибиться, стоит тщательно выбирать для себя ту или иную породу.

Кроме того, мы рассказывали, у какого животного лучшее обоняние. На звание животного с лучшим обонянием есть сразу несколько представителей. Среди них - африканский слон, гриф-индейка и африканская сумчатая крыса.

Вас также могут заинтересовать новости: