Сейчас спрос на доллары в среднем на 5-7% выше предложения.

С начала мая на валютном рынке наблюдается почти одинаковая картина: курсовые изменения происходят в пределах 41,4-41,6 грн/долл., а евро колеблется преимущественно в диапазоне 46,5-47,5 грн. То есть фактически незначительный курсовой рост периодически гасится таким же по своей сути курсовым снижением. Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"В то же время можем указать, что сейчас спрос на доллары в среднем на 5-7% выше предложения. Однако такой незначительный разрыв не является угрожающим, нельзя говорить о неутолимом спросе. Нацбанк умело задействует механизм валютных интервенций, которые в течение 2 месяцев не превышают $600-800 млн в неделю", - сказал эксперт.

Он отметил, что при минимальной разнице между планами продавцов и покупателей продать или купить валюту, курсовые изменения также незначительны. И, по его прогнозу, на следующей неделе на рынке будет доминировать равновесие, что проявится в стабильных курсовых показателях.

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Эксперт также отметил, что формирование курса евро, в отличие от доллара, происходит на основе мировых котировок пары доллар/евро.

"По нашим ожиданиям, соотношение курсов этих двух мировых валют вряд ли претерпит существенные изменения, ведь таможенные вопросы до сих пор не решены (нельзя исключать ни обострений, ни ослаблений риторики о пошлинах США на товары из ЕС и возможный экономический ответ от европейских стран). Поэтому, я считаю, что скорее всего на следующей неделе 1 евро будет торговаться по 1,12-1,15 долл.", - прогнозирует банкир.

Лесовой отметил, что сейчас часто поднимается вопрос: стоит ли гражданам переориентировать валюту сбережений с доллара на евро.

"Скажу так: любые "шараханья" только ведут к потерям, ведь обычно курс продажи ниже курса покупки. Кроме того, что самое важное, - несмотря на Трамповскую таможенную экспрессию и "испуг" мировых инвесторов, которые временно сменили доллар на евро и другие стабильные валюты, или же переключились на рынок золота, доллар остается мощной мировой валютой, в которой хранится около 80% мирового капитала. Очевидно, что доллар не обесценится", - считает он.

В случае же взаимопонимания США и ЕС уже прогнозируется возвращение курсов к соотношению 1 евро = 1,05-1,1 долл. Поэтому, по мнению банкира, каждый должен сам для себя принять решение, стоит ли менять доллары на евро. Однако на фоне постепенного укрепления национальной валюты банкир советует обратить внимание на гривневые возможности для сохранения сбережений, в частности на гривневые депозиты или ОВГЗ.

На следующей неделе, по прогнозу Лесовго, коридоры валютных изменений составят 41,6-41,9 грн/долл. и 45,5-47,5 грн/евро на межбанке и 41,6-41,8 грн/долл. и 45,5-47,5 грн/евро на наличном рынке. Ежедневные курсовые изменения ожидаются в рамках до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, на следующей неделе ситуация останется контролируемой и прогнозируемой. Валютный рынок остается крепким и надежным, а любые "головокружительные" изменения маловероятны", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине на 13 июня

Национальный банк Украины установил на пятницу, 13 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривна резко ослабила позиции. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 48,08 грн за один евро, то есть гривна потеряла сразу 62 копейки. Впервые в истории евро пересек отметку в 48 гривен.

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