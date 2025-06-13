Также противоракетные системы НАТО могут рассматриваться как противодействие угрозе со стороны Ирана.

НАТО планирует усилить свои системы противоракетной обороны, чтобы защитить себя от возможного нападения, что, скорее всего, приведет к большему напряжению в отношениях с РФ. Об этом пишет Bloomberg.

По информации источников издания, страны-члены НАТО впервые обсуждают возможность объединения противоракетного щита альянса с другими средствами противоракетной обороны.

"Москва уже давно выражает недовольство присутствием сил баллистической обороны НАТО, в частности, размещением ракет-перехватчиков в Польше и Румынии. Альянс отводил жалобы, указывая на ракетные угрозы дальнего радиуса действия со стороны Ирана", - напомнили в материале.

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В то же время собеседники Bloomberg говорят, что сочетание противоракетной обороны с интегрированной системой НАТО будет направлено против всех угроз в будущем, среди которых и сдерживание России.

"НАТО находится в процессе усиления своей обороны перед лицом российской агрессии в течение трех лет после того, как президент Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину. Альянс, состоящий из 32 стран-членов, только что принял самые амбициозные новые цели в области вооружений со времен холодной войны", - добавили в издании.

Источники добавляют, что переговоры об интеграции могут закончиться к тому времени, когда лидеры НАТО соберутся в Гааге на саммит 24-25 июня, но обсуждение может продолжиться и после него.

В то же время сейчас неизвестно, что будут ли эти системы рассматриваться как ответ на угрозу со стороны Ирана, или же будут полностью сфокусированы на сдерживание РФ.

Один из собеседников Bloomberg подчеркнул:

"Эта инициатива является частью более широкой дискуссии о путях укрепления восточного фланга НАТО. Однако остаются сомнения относительно того, как такой шаг повлияет на мирные усилия в Украине и поддержат ли его США".

В свою очередь директор Черноморской программы вашингтонского аналитического центра Middle East Institute, базирующегося в Вашингтоне, Юлия Джоджа подчеркнула, что баллистические системы НАТО, которые являются преимущественно американскими, "явно нуждаются в обновлении, чтобы противостоять последним угрозам, которые уже не исходят от Ирана, как это было, когда они были внедрены".

"Контекст чрезвычайно нестабилен, и это должно быть в списке дел НАТО", - предупредила она.

НАТО и Россия - последние новости

Как писал УНИАН, ранее авиация НАТО перехватила над Балтийским морем российских "шпионов", а именно самолеты Ил-20М и Ан-30. Отмечается, что 5 июня с 22 тактической авиабазы в Мальборке взлетели два Typhoon, чтобы перехватить неизвестный самолет, который покидал воздушное пространство Калининграда. Им оказался российский Ан-30, предназначенный для аэрофотосъемки.

После чего истребители получили задание перехватить другой самолет в том же районе, им оказался Ил-20М, который не выходил на связь и не подавал сигналов и планов полета.

"Все самолеты должны выполнять по крайней мере два из этих трех действий в соответствии с международным правом. Ни один из самолетов не придерживался международного права, поэтому НАТО может на законных основаниях поднять самолеты на перехват", - отметили в заявлении Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Россия производит за три месяца столько оружия, сколько все страны альянса за год. По его словам, военная машина РФ не замедляется, а наоборот набирает обороты.

"Ожидается, что в этом году российская оборонная промышленность выпустит 1500 танков, 3000 единиц бронетехники и 200 ракет "Искандер"", - добавил Рютте.

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