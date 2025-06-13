Заменить некоторые системы, которые поставляются Вашингтоном, будет очень сложно.

Украина готовится к сценарию, при котором поставки систем противовоздушной обороны от Соединенных Штатов Америки будут прекращены.

Такое заявление сделал советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин в комментарии "Радио Свобода" во время конференции GLOBSEC в Чехии, комментируя заявление главы Пентагона Пита Хегсета о сокращении расходов на помощь Украине в оборонном бюджете США на 2026 год.

"Мы – в самой большой войне поколений, и в этой войне ни одна страна в одиночку не справится против России. Поэтому для нас важна поддержка и Европы, и Соединенных Штатов Америки", – отметил Камышин.

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Советник Зеленского добавил, что сейчас Киев рассматривает варианты замещения критических видов вооружения – касается это в том числе средств ПВО. В то же время украинская власть признает, что заменить некоторые системы, которые поставляются Вашингтоном будет очень сложно.

"Вся команда сегодня работает над тем, чтобы эти решения были найдены", – отметил Александр Камышин.

США сокращают бюджет на помощь Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет во время слушаний в Конгрессе заявил, что финансирование военной помощи Украине будет сокращено в оборонном бюджете Соединенных Штатов Америки на 2026 год. Как уточнило Associated Press, это может означать, что Украина будет получать меньше критически важных систем противовоздушной обороны от США в будущем. Объемы сокращения расходов Хегсет не раскрывал.

Народный депутат Украины, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко говорит, что в этом заявлении нет ничего нового. Он добавил, что после того, как на пост президента США пришел Трамп, Вашингтон поставляет Украине только то, что было одобрено еще администрацией Джо Байдена. Костенко отметил, что даже если помощи от США не будет, главное, чтобы там не ограничили продажу своего вооружения.

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