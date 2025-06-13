Блогерша также рассказала, как изменилась в этих отношениях.

Украинская блогерша и ведущая Рамина Эсхакзай, которая сейчас находится в отношениях с военным, рассказала, когда покажет его публично.

Не секрет, что во время полномасштабной войны девушка успела разойтись с женихом Евгением Прониным и найти новую любовь. Рамина отметила, что на этот раз она проработала свои эмоции с психотерапевтом и теперь по-другому чувствует себя в новых отношениях.

"В новые отношения я уже заходила другим человеком - без розовых очков, без фантазий. Я видела перед собой живого человека - с его плюсами и минусами, и уже исходя из этого принимала решение, мое или не мое. И главное - я больше не пыталась казаться лучше, а была собой", - призналась Рамина в интервью изданию ELLE.

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Она также объяснила, что пока не хочет рассекречивать лицо своего нового избранника и объяснила это так:

"Я сразу озвучила свою позицию: мой парень - военный, и ради нашей безопасности мы решили пока не афишировать отношения. Близкие люди знают, что мы вместе, и я им очень благодарна за то, что уважают наше пространство. Конечно, когда мы будем готовы, то открыто расскажем об этом. Но пока лучше иметь то свое, что не попадает под обсуждение. Потому что люди любят давать советы, оценивать, вмешиваться без моего на это согласия. Кроме этого, мой парень непубличный человек, и ему точно не нужно тратить энергию на посторонние эмоции. У нас есть наше "мы", чего нам вполне достаточно".

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай ответила на слухи, что она идет в политику и будет в Офисе Президента.

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