По замерам гигант не уступает размерами киевскому Крещатику.

Огромный айсберг, который дрейфует неподалеку от украинской полярной станции "Академик Вернадский", ученые назвали "Магура". Об этом сообщил в своем Фейсбук Национальный антарктический научный центр.

"Почему именно Магура? Это название живописной горы на Львовщине и имя крылатой дочери бога Перуна, которая является покровительницей отважных воинов. А еще это название новейшего украинского морского беспилотника, который успешно атаковал ряд российских кораблей и даже вертолетов", - говорится в сообщении.

Ученые уточнили, что женщина, которая предложила название, объяснила свое предложение так: "Маричка, Seababy и Магура - это три названия наших морских дронов, которые нанесли значительные потери морфлоту РФ".

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В центре уточнили, что имя SeaBaby (дословно - Морской Малыш) ранее получил тюлененок Ведделла, который в 2024 году первым родился неподалеку от "Вернадского". "Маричкой" наши полярники назвали один из новых дизель-генераторов на станции "Академик Вернадский", замена которых состоялась в 2022 году (по британской традиции им дают женские имена).

"Поэтому айсберг Магура станет логическим дополнением этого трио", - рассказали ученые.

Айсберг возле "Вернадского"

Как писал УНИАН, около украинской полярной станции "Академик Вернадский", которая находится на острове Галиндез, плавает огромный айсберг, длиной с киевский Крещатик. Он похож на огромный ледовый остров посреди океана.

По замерам полярников, длина ледовой глыбы - 1285 метров, то есть как у главной улицы Киева. Наибольшая высота видимой части - 80 м, ширина - около 90 метров.

По словам полярников, раньше они такого великана в этом районе не видели. По форме это - столовый айсберг - с вертикальными сторонами и плоской верхушкой.

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