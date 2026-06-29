Рожденные стать богатыми: какое число судьбы притягивает деньги

Нумерологи утверждают, что число судьбы, рассчитываемое по дате рождения, может раскрыть скрытый потенциал человека.

Почему одни люди словно магнетически притягивают деньги, а другим приходится бороться за каждую копейку? Ответ, по мнению нумерологов, может скрываться в вашей дате рождения – а точнее, в так называемом числе судьбы, пишет City Magazine.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В нумерологии считается, что каждый человек приходит в мир с определенной энергетической записью. Она якобы определяет, как человек мыслит, идет на риск, творит и распоряжается деньгами.

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Кому-то от природы дана смелость, кому-то – творческий талант, а кому-то – стратегическое мышление. Именно эти качества, как правило, и формируют финансовый успех.

Как рассчитать своё число судьбы

Число судьбы (его ещё называют числом жизненного пути) рассчитывается просто: нужно сложить все цифры даты рождения до одной цифры. Исключение – так называемые "мастерские числа" 11, 22 и 33: они остаются в своём виде.

Пример: если вы родились 12 мая 1990 года, складываем 1+2+0+5+1+9+9+0 = 27, далее 2+7 = 9. Это и есть ваше число судьбы.

Какие числа связаны с богатством

Нумерологи выделяют несколько чисел, которым приписывают особую связь с деньгами и успехом.

Число 1 – символ лидерства и независимости. Такие люди не ждут случая – они сами его создают. Предпринимательство и руководящие должности для них – как рыба в воде.

Число 5 – знак перемен и любознательности. Эти люди легко приспосабливаются к новым условиям и открыты для неожиданных идей – а именно оттуда нередко и приходят неожиданные финансовые возможности.

Число 6 – энергия ответственности и заботы о других. Деньги здесь часто приходят через творчество, эстетические профессии или семейный бизнес. Путь к благосостоянию более стабильный, но более длительный.

Число 8 – классическое "денежное" число в нумерологии. Оно символизирует власть, порядок и умение управлять финансами. Люди с восьмёркой обычно обладают природным чутьём к бизнесу и умеют думать на перспективу.

Число 9 – хотя и связано с гуманизмом и идеализмом, девятка способна принести достаток благодаря влиянию, общественной деятельности или работе с большими сообществами. Для них успех – это прежде всего смысл, а не только прибыль.

Ранее мы писали о людях, чьи даты рождения разрывают порочные родовые проклятия.

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