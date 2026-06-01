Что говорит о человеке его любимый цвет: психолог назвала 2 типа характера

В зависимости от любимого цвета вы либо более инициативны и конкурентны, либо спокойны и наблюдательны.

Цветовые предпочтения никогда не бывают случайными, и ваш любимый цвет определяет ваш тип личности. Об этом рассказала эксперт по психологии цвета Мишель Льюис в интервью Parade.

"Цвета, к которым вас тянет, являются прямым отражением вашего воспитания, вашей культуры, ваших эмоциональных переживаний и даже вашей окружающей среды", – утверждает она.

Льюис рассказывает, что ваши цветовые предпочтения могут рассказать о вашей энергии, о том, как вы воспринимаете мир, и о том, являетесь ли вы лидером или связующим звеном. В общем, ваш любимый цвет может быть связан с чертами характера типа А или типа В.

В чем разница между личностями типа А и типа В?

В целом, люди типа А и типа В имеют разные подходы к жизни. Люди типа А, как правило, гиперконкурентны и стремятся к победам. Они преуспевают под давлением, берут на себя инициативу и плохо переносят неэффективность.

В то же время они могут быть очень эмоциональными. Выгорание, трудности с делегированием и подавление окружающих – все это вполне реальные профессиональные риски, свойственные людям с типом личности А, говорит психолог.

Люди типа В считаются более интуитивными и стремятся к спокойствию.

Такие личности терпеливы и склонны двигаться по жизни без той же спешки, которая движет людьми типа А. Льюис отмечает, что им нужно время, чтобы все обдумать, прежде чем действовать. Она добавляет, что такие люди очень наблюдательны, отличные слушатели и склонны к сотрудничеству.

3 цвета, связанные с чертами характера типа А

1. Красный

Льюис называет предпочтение красного цвета "почти типичным для типа А". "Красный – это цвет силы, страсти, мужества, энергии и действия. Люди, которых привлекает красный цвет, целеустремлённы и энергичны".

2. Маджента (пурпурный)

Люди, любящие этот цвет, напористы, прямолинейны и глубоко увлечены своими убеждениями У них есть твёрдая точка зрения, и они не боятся публично её отстаивать, – объясняет она.

3. Жёлтый

"Любители жёлтого цвета энергичны, общительны и неустанно сосредоточены на будущем", – отмечает Льюис. - Их самая большая проблема, как и у многих людей типа А, – это знать, когда остановиться".

3 цвета, связанные с чертами личности типа B

1. Синий

Льюис называет синий "квинтэссенцией цвета типа B".

Любители синего цвета интроспективны, спокойны и вдумчивы. Они думают, прежде чем говорить, и предпочитают обдумать всё, прежде чем действовать, отмечает Льюис.

2. Зеленый

Льюис сообщает, что люди, которым нравится зеленый цвет, выступают в роли стабилизирующих сил.

"Они теплые, надежные, глубоко поддерживающие и от природы чуткие к окружающим", – отмечает она, добавляя, что такие люди не зацикливаются на следующей победе, а в первую очередь заботятся о том, чтобы всем вокруг было хорошо.

3. Оранжевый

Любители оранжевого игривы, разговорчивы и полны энергии, но это располагающая, а не конкурентная энергия. Они создают такую ​​атмосферу, где каждый чувствует себя желанным гостем и частью коллектива.

