По словам специалистов, для некоторых людей чрезмерное количество бананов может вызвать проблемы со здоровьем.

Бананы являются отличным источником энергии и содержат клетчатку, которая очень полезна для вашего кишечника. Однако важно есть эти фрукты в умеренных количествах, особенно, если вы имеете определенные проблемы со здоровьем. Поэтому в verywell health советуют ограничиться двумя-тремя бананами в день.

По словам диетолога, доктора медицинских наук Александры Розеншток, здоровые люди, которые не имеют проблем с почками, могут спокойно съедать два-три банана в день.

"Бананы в целом безопасны, но люди с нарушением функции почек рискуют повысить уровень калия, если потребляют их слишком много", - объяснила она.

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Отмечается, что гиперкалиемия возникает, когда в крови слишком много калия. Такое нарушение может вызвать серьезные симптомы, некоторые из которых опасны для жизни, ведь могут вызвать сердечные аритмии, паралич и мышечную слабость.

В то же время Розеншток добавила, что людям с диабетом рекомендуется есть бананы.

В свою очередь доктор медицинских наук Саманта Диерас отметила, если вы едите слишком много бананов, то можете испытывать желудочно-кишечный дискомфорт, к примеру, газы, вздутие живота и диарею.

"Бананы могут вызвать неприятные симптомы со стороны ЖКТ (желудочно-кишечный тракт - УНИАН) по нескольким причинам: они содержат много клетчатки, а также являются продуктом с высоким содержанием FODMAP. FODMAP означает ферментированные олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы. Некоторые люди не могут эффективно переваривать эти углеводы, что может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом", - объяснили в материале.

Также высокое содержание клетчатки в бананах может нанести вред для людей, которые имеют проблемы с ЖКТ, к примеру, синдром раздраженного кишечника.

Почему бананы являются хорошим перекусом?

По словам экспертов, бананы содержат калий, который может помочь контролировать кровяное давление, антиоксиданты и клетчатку, которую стоит потреблять ежедневно.

"Менее спелые бананы могут действовать как пребиотик для питания кишечных бактерий благодаря содержанию устойчивого крахмала", - добавила Розеншток.

Другие советы диетологов

Ранее диетологи ответили, полезно ли пить холодный чай. По словам одного из эксперта, независимо от того, горячий он или холодный, чай может быть отличным способом гидратации.

"Главное - это способ приготовления: свежезаваренный и неподслащенный чай - холодный или горячий - сохраняет все свои питательные свойства", - заверила диетолог Грейс А. Дероча.

Также диетологи рассказали, какие продукты содержат больше витамина C, чем апельсин. По их словам, в этот перечень вошли красный болгарский перец, брокколи, капуста, брюссельская капуста, перец чили, кольраби и шпинат.

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