Такие продукты придают ощущение сытости.

Слишком большое количество жира в брюшной полости может привести ко многим проблемам со здоровьем, среди которых сердечные заболевания, диабет и другие. В то же время простые привычки образа жизни, такие как физические упражнения и здоровое питание, могут помочь избавиться от висцерального жира, пишет Eat This, Not That.

По словам диетолога и тренера Терри Татеосян, некоторые продукты могут бороться с жиром на животе.

"Они не сжигают висцеральный жир как таковой, но содержат мало калорий, много белка и дают ощущение сытости, что помогает нам дольше чувствовать себя сытыми и вытесняет сахар из нашего ежедневного рациона", - заверила она.

Куриные яйца

Яйца можно добавлять в пищу разными способами, поэтому Татеосян советует их включать в свой рацион.

"Яйца содержат полноценный белок и важные питательные вещества, способствующие сжиганию жира, такие как холин и витамин D. Белок повышает чувство сытости и термогенез (то есть сжигание калорий), а холин помогает расщеплять жир и поддерживает функцию печени. Совет от профессионала: сочетайте их с зеленью, чтобы удвоить эффект сжигания жира", - отметила диетолог.

Несладкий греческий йогурт

Греческий йогурт имеет много полезных свойств, а также способствует уменьшению висцерального жира.

"Он богат белком и пробиотиками, полезными для кишечника. Белок стабилизирует уровень сахара в крови и уменьшает аппетит во второй половине дня, а здоровая микрофлора кишечника способствует уменьшению висцерального жира. Добавьте чиа или лен для клетчатки, и вы получите мощное средство для балансировки гормонов", - подчеркнула тренер.

Овсяные хлопья

Овсяные хлопья являются отличным способом начать день и избавиться от висцерального жира.

"Овсяные хлопья имеют низкий гликемический индекс и богаты бета-глюкановую клетчатку, что помогает уменьшить скачки инсулина и дольше сохранять чувство сытости. Стабильный уровень сахара в крови означает меньше кортизола, что является ключевым фактором для сжигания висцерального жира. Добавьте корицу, орехи и ложку коллагена для максимального эффекта", - рекомендует Татеосян.

Авокадо

Авокадо также является универсальным продуктом, который вкусный и прекрасно способствует сжиганию жира.

"Авокадо богат мононенасыщенными жирами и калием, поэтому помогает уменьшить вздутие живота и стабилизировать уровень сахара в крови. Кроме того, здоровые жиры дают организму сигнал сжигать жир, а не накапливать его. Попробуйте добавить авокадо к тосту или смешать его в смузи", - отметила диетолог.

Черника

Черника является вкусной и одной из самых полезных ягод, которая прекрасно подходит для смузи, салатов или как добавка к йогурту.

По словам Татеосян, "эти ягоды, богатые антиоксидантами, борются с окислительным стрессом и воспалением, которые являются причинами образования висцерального жира".

"Они также содержат меньше сахара, чем большинство фруктов, и способствуют здоровью когнитивных функций и метаболизма. Держите пакет замороженной черники под рукой, чтобы быстро приготовить утренний смузи", - добавила эксперт.

Семена чиа

Стало известно, почему семена чиа сейчас стали такими популярными в сфере здоровья.

"Семена чиа, богатые омега-3, клетчаткой и растительным белком, способствуют регуляции гормонов, здоровью кишечника и контролю аппетита. Они набухают в желудке, помогая вам оставаться сытыми в течение часов. Замочите семена на ночь в миндальном молоке, чтобы приготовить пудинг с чиа, или добавьте их в смузи", - подчеркнула тренер.

Колбаса из индейки

Эта колбаса идеально подходит для здорового завтрака, запеканок или блюд из макарон. Также она помогает уменьшить количество висцерального жира.

"Как нежирная, богатая белком альтернатива традиционной колбасе, колбаса из индейки ускоряет метаболизм и контролирует аппетит. Просто убедитесь, что выбрали продукт с чистым составом (без добавления сахара и наполнителей). Сочетайте ее с яйцами и обжаренной зеленью, чтобы получить завтрак, который сжигает жир", - посоветовала Татеосян.

Протеиновый порошок с низким содержанием сахара

Протеиновый порошок является простым способом увеличить ежедневное потребление белка, однако стоит быть осторожным при выборе продукта, ведь многие из них содержат вредные ингредиенты и очень много сахара.

"Белок также помогает поддерживать мышечную массу, которая сжигает больше жира в состоянии покоя. Смешайте его со шпинатом, миндальным молоком и половиной банана, чтобы получить быстрый коктейль", - рекомендует диетолог.

Кисломолочный творог

Творог является здоровым завтраком или перекусом, который не только богат питательными веществами, но и помогает уменьшить количество висцерального жира.

"Он богат казеиновым белком, который медленно переваривается и обеспечивает чувство сытости в течение нескольких часов, что идеально подходит для обуздания аппетита и поддержания мышечной массы. Кальций также играет важную роль в метаболизме жиров, и исследования показывают, что он может помочь уменьшить жир в области живота. Добавьте к нему корицу и ягоды или используйте как пикантную начинку для тостов", - посоветовала Татеосян.

Другие советы диетологов

