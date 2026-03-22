У людей, выросших в 1960-х, есть одна особенность: объяснения психологов

Тогдашнее воспитание сформировало разновидность устойчивости, которая сегодня становится все более редкой.

По мнению психологов, люди, выросшие в 1960-х, не просто более выносливы, а обладают особым типом устойчивости, возникшим в то время, когда эмоциональный комфорт не считался базовым правом. Об этом пишет Silicon Canals.

В статье говорится, что поколение, которое росло в то время, жило в особых условиях: эмоциональный комфорт тогда не был темой для разговоров, никто не размышлял о своих чувствах, людям приказывали "перестать плакать, выйти на улицу и самим разобраться".

Но, как пишет автор Кристиан Келли, ссылаясь на психологические исследования, именно такой тип воспитания сформировал несколько специфическую разновидность устойчивости, которая сегодня становится все более редкой.

По его словам, речь идет не о романтизации прошлого, ведь молчание и эмоциональная дистанция того времени нанесли немалый вред. Но все же, утверждает он, на эти исследования стоит обратить внимание, мол, то, что психологи узнают об исчезновении этой устойчивости, многое говорит о современном мире.

Дети решали проблемы самостоятельно

Автор привел пример, что в семье его отца в 1960-х годах никто за ужином не обсуждал чувства, а вместо этого говорили о политике, работе, справедливости. Дети решали свои проблемы самостоятельно. Если ссорились с кем-то, то родители не звонили родителям других детей.

Психолог Питер Грей утверждает, что на протяжении десятилетий свобода детей играть и исследовать без вмешательства взрослых уменьшалась, а уровень тревожности, депрессии и самоубийств среди молодежи тем временем рос.

В статье речь идет о понятии "толерантность к дистрессу", то есть способности испытывать дискомфорт и не требовать немедленного его устранения, находиться с неприятными эмоциями и не разрушаться. И эта способность как раз была присуща детям 1960-х.

По словам Грея, именно через игру дети учатся управлять своей деятельностью, договариваться с другими и справляться с конфликтами. Когда взрослые постоянно вмешиваются, дети не развивают эти навыки. В результате первые серьезные эмоциональные трудности приходят не в 8 лет, а в 18, и тогда уже поздно формировать некоторые механизмы преодоления.

"Я думаю о поколении своего отца и о том, как они переживали трудности: потерю работы, проблемы со здоровьем, упадок целых отраслей. Они не были бесчувственными. Но у них была внутренняя опора, сформированная годами мелких трудностей, которые они преодолевали сами", – пишет автор материала.

Как изменился "локус контроля"

Грей ссылается на исследование психолога Джин Твенге о "локусе контроля", то есть о том, считает ли человек, что контролирует свою жизнь, или зависит от внешних обстоятельств.

Отмечается, что между 1960 и 2002 годами показатели сместились в сторону внешнего контроля. К 2002 году средний молодой американец ощущал меньший контроль над жизнью, чем 80% молодежи в 1960-х. И это прямо коррелировало с ростом тревожности и депрессии.

"Иными словами, люди, выросшие в 1960-х, не просто были "крепче", но и по-другому воспринимали собственную способность влиять на жизнь. А это, по данным исследований, один из самых сильных защитных факторов психического здоровья", – подчеркнул автор.

По словам Келли, его дедушка и бабушка пережили войну, и их истории формировали иное восприятие проблем: "после такого опыта многие вещи переставали казаться катастрофами".

Цена комфорта

В то же время, утверждается в статье, это не означает, что нужно вернуться к жесткому воспитанию. Мол, 1960-е дали стойкость, но также породили поколение, которое часто не умело говорить о своих чувствах, ведь психическое здоровье было табуированным. Стоит признать, что в те времена что-то было правильным, а что-то – нет.

"Но стоит подумать и о другом: мы настолько сгладили все трудности современной жизни, что лишили детей материала, из которого формируется устойчивость", – подчеркнул Келли.

Как говорит Грей, когда мы защищаем детей от каждой проблемы, мы фактически говорим им, что они не способны справиться сами.

В то же время, отмечается в статье, психологи не призывают воссоздавать 1960-е, а подчеркивают, что "мы убрали из жизни слишком много "трения" – особенно из детства, и именно это "трение" формирует стойкость".

"Устойчивость – это не черта характера. Это навык, который нужно развивать. В 1960-х это происходило естественно. Сегодня – нет. Это не значит быть жесткими. Это значит не сглаживать каждую проблему. Давать трудностям произойти. Позволять человеку почувствовать дискомфорт и справиться с ним. Потому что именно в те моменты, когда никто не приходит на помощь, и формируется настоящая внутренняя сила", – подытожил автор.

Как писал ранее УНИАН, люди, которые ненавидят большинство людей и которым больше нравится общение с животными, обладают 11 ценными чертами характера. Речь идет, в частности, о чуткости, нетерпимости к фальшивому поведению, эмоциональном интеллекте, простоте, желании заботиться о других, терпеливости, независимом мышлении, стремлении к искренним отношениям и т. д.

Вас также могут заинтересовать новости: