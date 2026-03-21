У людей, которым больше нравится общаться с животными, есть 11 черт характера, – психологи

Некоторых людей больше привлекает общение с животными, чем с людьми, и эта черта может многое рассказать об их характере.

Некоторые люди испытывают отвращение к своим ближним. Это может показаться странным, особенно тем, кто чрезвычайно общителен. Однако люди, которые утверждают, что у них нет близких друзей, находят невероятный комфорт и душевную близость в общении с животными. Это многое говорит об их сущности, пишет Your Tango.

Издание считает, что то, что люди все больше отдаляются друг от друга, приводит к настоящей эпидемии одиночества. Однако, возможно, эти люди находят больше удовольствия в общении с животными – будь то с собственным питомцем, с питомцем кого-то из родственников или просто с животным, которое встретили на улице.

"В животных есть что-то такое, что привлекает гораздо больше, чем общение с другими людьми", – предполагает издание.

Видео дня

По мнению издания, люди, которые ненавидят большинство людей, но любят животных, обычно обладают этими 11 ценными чертами характера:

1. Они очень чуткие

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS One, после начала пандемии люди стали менее доброжелательными. Они стали более склонными к спорам и менее охотно вступают в разговор.

Может показаться, что те, кто преданно любит животных, жестоко относятся к людям. Однако, как отмечает издание, на самом деле они довольно сострадательны.

2. Они не терпят фальшивого поведения

От натянутых неискренних улыбок и преувеличенного образа жизни в соцсетях до взаимного неуважения – общение с другими людьми стало изнурительным.

Отсутствие честности стало распространенным явлением, поэтому любители животных часто предпочитают проявлять свою любовь к своим питомцам, а не к другим людям.

3. Они обладают эмоциональным интеллектом

Хотя люди сложны и могут быть коварными, те, кто ненавидит людей, но любит животных, могут использовать свой эмоциональный интеллект, чтобы наладить связь с животными и понять их.

4. У них простой характер

Каждый человек – это сложная личность. Будь то его прошлое или образ мышления, в жизни нет абсолютно обычных людей. Но люди с простым характером, как говорится в статье, предпочитают, чтобы их жизнь была как можно проще.

Поскольку они не любят драму и театральность, поэтому любой ценой избегают других людей. Вместо того, чтобы рисковать слушать, как их единственный друг или член семьи без конца рассказывает об одних и тех же старых драмах, они предпочитают проводить больше времени со своим любимым домашним питомцем.

5. Они заботятся о других

Издание поделилось, что многие люди игнорируют тех, кто нуждается в помощи. Люди, которые любят животных, но не любят людей, обращают свое внимание на тех, кто больше всего в этом нуждается. От бездомных собак до раненых кошек – они испытывают сильную потребность защищать тех, кто не может защитить себя сам.

6. Они терпеливы

Обычный человек не слишком терпелив. Будь то ожидание в очереди, пока вызовут его имя, или чтение книги, большинство людей легко теряют самоконтроль. Люди, которые больше любят животных, решили дарить его только тем, кто этого больше всего заслуживает.

7. Они мыслят независимо

По мнению издания, хотя людям и хотелось бы считать себя по-своему уникальными, многие из нас на самом деле похожи друг на друга больше, чем может показаться.

Независимо от того, идет ли речь о сомнениях в отношении норм или поиске нестандартных решений, люди, которые ненавидят большинство людей, но любят животных, обычно из-за своей открытости склонны конфликтовать с другими, поэтому отдают предпочтение животным. В отличие от людей, животные менее сложны и более любящи, что, вероятно, и является основной причиной, почему так много людей их обожают.

8. Они очень преданны

Хотя друзья и родственники могут уверять, что им можно доверять, очень часто случается, что они предают или унижают нас. Будь то друг, который сплетничает за спиной, или родители, которые разглашают секреты, обсужденные наедине, – доверие завоевать нелегко.

Издание отметило, что в отличие от людей, наши домашние любимцы дарят любовь безоговорочно. Стремясь к искренней преданности и любви, люди могут не получить этого от других людей, но почти всегда получают это от пушистого друга.

9. Они стремятся к искренним отношениям

Наладить настоящие отношения с другими людьми может быть довольно сложно. Люди стремятся к искренним отношениям с окружающими, и хотя домашние питомцы не могут говорить, их мимика и неспособность скрывать эмоции – это глоток свежего воздуха для тех, кто не любит большинство людей.

10. Они добры

Хотя некоторые люди охотно пользуются добротой других, те, кто любит животных, всегда имеют чем поделиться. С людьми трудно быть мягким из-за страха, что этим воспользуются, но с животными все иначе.

В публикации отмечается, что людям легче проявлять свое истинное "я" с домашними питомцами и животными, которые не воспримут их доброту как слабость.

11. Они интроверты

Интроверты не выносят большинство людей, поскольку те, как правило, истощают их эмоционально и психически. Однако животные – это не люди, поэтому интровертам легче расслабиться в их присутствии. Ведь даже интровертам нужно общение.

