Нужно ли обрезать плодовые деревья осенью и что еще нужно не забыть сделать - узнайте в материале УНИАН.

Конец лета не означает, что огородные и садовые работы окончены - опытные люди знают, что впереди еще несколько важных дел по подготовке к осеннему сезону. Несмотря на то, что марафон консервации уже окончен, следует начать готовить растения к зиме, а этот процесс требует немало сил и времени.

УНИАН расскажет, чем лучше обработать деревья на зиму и какие еще работы выполнять в саду в сентябре.

Что можно делать в саду в сентябре - подробный гайд

Для того, чтобы вы не упустили ни одной важной детали и качественно подготовили огород к зимовке, сверяйтесь с чек-листом от УНИАН.

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Какие удобрения вносят осенью в землю - варианты

Немаловажной частью сентябрьской работы в саду является удобрение почвы. Это важно, так как за сезон растения взяли множество питательных веществ из грунта, а их необходимо пополнять. Азотные удобрения осенью категорически запрещены - они провоцируют рост листвы и побегов, лучше использовать фосфорные и калийные. Это может быть зола, суперфосфат, сернокислый и хлористый калий.

Чем обработать огород от вредителей осенью - действенные методы

Несмотря на то, что активный период работы в саду и огороде окончен, бороться с вредителями все равно нужно, иначе насекомые спрячутся на зимовку в почву. Важно бороться с незваными гостями уже сейчас и не откладывать до октября - к тому времени они уже глубоко уйдут в землю. К тому же, после того, как деревья сбросят листья, их нужно будет опрыскивать уже другими средствами.

Ранее мы подробно говорили о том, чем обработать сад осенью от болезней и вредителей.

Нужна ли обрезка старых плодовых деревьев в сентябре

Перед зимой необходимо тщательно осматривать кустарники и деревья на предмет старых, больных и засохших веток. Сделайте формирующую обрезку сада и удалите усики у клубники.

Что посадить в сентябре на зиму - кусты и деревья

Именно в сентябре можно посадить деревья и кустарники, которыми вы давно хотели облагородить свой участок. За осень и зиму культуры успеют укорениться и к весне окрепнут.

Полезный совет: за 2 недели до посадки подготовьте ямы и наполните их удобрениями, чтобы не пришлось делать это впопыхах.

Чем лучше всего белить деревья - осенние варианты

Для того, чтобы обезопасить деревья от агрессивных факторов окружающей среды, побелите их осенью, особенно, если не уверены, что сможете попасть в сад осенью. Лучше всего использовать для этого водоэмульсионную краску - она отлично переносит осенние дожди и не облазит. Также можно обмотать стволы деревьев белой мешковиной.

Как и когда нужно обрезать малину - ухаживаем за ягодой

После того, как вы соберете последние ягоды ремонтантной малины, нужно обрезать все имеющиеся кусты, в том числе, летние. Отплодоносившие ветви удалить, а молодые укоротить. Кроме того, важно укрыть малину на зиму, чтобы культура нормально пережила холода.

Когда нужно собирать урожай картофеля - памятка

Не позднее сентября нужно убрать картофель с грядок и оставить его на хранение. Во-первых, плодоносить он уже не будет, во-вторых, насекомые в почве превратят урожай в свою пищу. Также важно не забыть убрать другие корнеплоды - морковь, свеклу и др.

Уборка грунтовых помидоров и огурцов в сентябре

Первый месяц осени - последний шанс выдернуть кусты с помидорами и огурцами. Именно сейчас можно собрать последний урожай и удалить ботву - так у вас получится уберечь культуру от переохлаждения и болезней. Из собранных овощей сделайте консервацию, а если обнаружили поврежденные кусты, то сожгите или отправьте в компост.

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