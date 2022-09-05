Конец лета не означает, что огородные и садовые работы окончены - опытные люди знают, что впереди еще несколько важных дел по подготовке к осеннему сезону. Несмотря на то, что марафон консервации уже окончен, следует начать готовить растения к зиме, а этот процесс требует немало сил и времени.
УНИАН расскажет, чем лучше обработать деревья на зиму и какие еще работы выполнять в саду в сентябре.
Что можно делать в саду в сентябре - подробный гайд
Для того, чтобы вы не упустили ни одной важной детали и качественно подготовили огород к зимовке, сверяйтесь с чек-листом от УНИАН.
Какие удобрения вносят осенью в землю - варианты
Немаловажной частью сентябрьской работы в саду является удобрение почвы. Это важно, так как за сезон растения взяли множество питательных веществ из грунта, а их необходимо пополнять. Азотные удобрения осенью категорически запрещены - они провоцируют рост листвы и побегов, лучше использовать фосфорные и калийные. Это может быть зола, суперфосфат, сернокислый и хлористый калий.
Чем обработать огород от вредителей осенью - действенные методы
Несмотря на то, что активный период работы в саду и огороде окончен, бороться с вредителями все равно нужно, иначе насекомые спрячутся на зимовку в почву. Важно бороться с незваными гостями уже сейчас и не откладывать до октября - к тому времени они уже глубоко уйдут в землю. К тому же, после того, как деревья сбросят листья, их нужно будет опрыскивать уже другими средствами.
Ранее мы подробно говорили о том, чем обработать сад осенью от болезней и вредителей.
Нужна ли обрезка старых плодовых деревьев в сентябре
Перед зимой необходимо тщательно осматривать кустарники и деревья на предмет старых, больных и засохших веток. Сделайте формирующую обрезку сада и удалите усики у клубники.
Что посадить в сентябре на зиму - кусты и деревья
Именно в сентябре можно посадить деревья и кустарники, которыми вы давно хотели облагородить свой участок. За осень и зиму культуры успеют укорениться и к весне окрепнут.
Полезный совет: за 2 недели до посадки подготовьте ямы и наполните их удобрениями, чтобы не пришлось делать это впопыхах.
Чем лучше всего белить деревья - осенние варианты
Для того, чтобы обезопасить деревья от агрессивных факторов окружающей среды, побелите их осенью, особенно, если не уверены, что сможете попасть в сад осенью. Лучше всего использовать для этого водоэмульсионную краску - она отлично переносит осенние дожди и не облазит. Также можно обмотать стволы деревьев белой мешковиной.
Как и когда нужно обрезать малину - ухаживаем за ягодой
После того, как вы соберете последние ягоды ремонтантной малины, нужно обрезать все имеющиеся кусты, в том числе, летние. Отплодоносившие ветви удалить, а молодые укоротить. Кроме того, важно укрыть малину на зиму, чтобы культура нормально пережила холода.
Когда нужно собирать урожай картофеля - памятка
Не позднее сентября нужно убрать картофель с грядок и оставить его на хранение. Во-первых, плодоносить он уже не будет, во-вторых, насекомые в почве превратят урожай в свою пищу. Также важно не забыть убрать другие корнеплоды - морковь, свеклу и др.
Уборка грунтовых помидоров и огурцов в сентябре
Первый месяц осени - последний шанс выдернуть кусты с помидорами и огурцами. Именно сейчас можно собрать последний урожай и удалить ботву - так у вас получится уберечь культуру от переохлаждения и болезней. Из собранных овощей сделайте консервацию, а если обнаружили поврежденные кусты, то сожгите или отправьте в компост.