Вопреки распространенному мнению, эти деревья лучше не трогать осенью чтобы они вновь зацвели весной и дали новые плоды.

Осенью садоводы часто берутся за секаторы, чтобы "подчистить" деревья к зиме. Но не всем видам это идёт на пользу. Как говорится на сайте Марты Стюарт, многие деревья именно осенью формируют почки для будущего сезона, и обрезка в это время лишает их цветов и плодов. Кроме того, свежие срезы становятся воротами для болезней и вредителей. Эксперты рассказали изданию, какие деревья лучше не трогать до конца зимы.

Когда обрезать деревья осенью или весной - правила

Яблоня

Осенью закладывает цветочные почки. Срез лишает урожая и ослабляет зимостойкость. Лучшее время для обрезки — конец зимы.

Вишня кислая

Обрезка осенью открывает доступ грибку "серебристый лист", из-за которого ветви гибнут. Правильный срок - поздняя зима.

Лоропеталум китайский

Цветёт и на старых, и на новых побегах. Осенняя обрезка лишает весенних цветов и стимулирует рост, который не переживёт морозы.

Груша коллариянская

Осенние срезы уязвимы для бактериального ожога. Лучше резать в конце зимы - начале весны.

Боярышник

Его декоративность держится на цветах и ягодах. Обрезка осенью убирает и то, и другое, а также повышает риск гнили и ожога.

Магнолия

Зрелищные бутоны закладываются ещё летом. Если резать осенью - весной цветения не будет.

Кизил цветущий

Обрезка осенью лишает цветочных почек и делает дерево уязвимым к грибковым пятнистостям и антракнозу. Лучше резать в конце зимы.

Амеланхир

Цветёт ранней весной, а почки формирует осенью. Чтобы сохранить будущие цветы, обрезку откладывают до зимы.

Совет: большинство деревьев лучше всего обрезать в конце зимы, когда нет активного движения соков и риск заражения минимален. Осенняя обрезка почти всегда лишает сад весенней красоты.

