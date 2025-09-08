Осенью садоводы часто берутся за секаторы, чтобы "подчистить" деревья к зиме. Но не всем видам это идёт на пользу. Как говорится на сайте Марты Стюарт, многие деревья именно осенью формируют почки для будущего сезона, и обрезка в это время лишает их цветов и плодов. Кроме того, свежие срезы становятся воротами для болезней и вредителей. Эксперты рассказали изданию, какие деревья лучше не трогать до конца зимы.
Когда обрезать деревья осенью или весной - правила
Яблоня
Осенью закладывает цветочные почки. Срез лишает урожая и ослабляет зимостойкость. Лучшее время для обрезки — конец зимы.
Вишня кислая
Обрезка осенью открывает доступ грибку "серебристый лист", из-за которого ветви гибнут. Правильный срок - поздняя зима.
Лоропеталум китайский
Цветёт и на старых, и на новых побегах. Осенняя обрезка лишает весенних цветов и стимулирует рост, который не переживёт морозы.
Груша коллариянская
Осенние срезы уязвимы для бактериального ожога. Лучше резать в конце зимы - начале весны.
Боярышник
Его декоративность держится на цветах и ягодах. Обрезка осенью убирает и то, и другое, а также повышает риск гнили и ожога.
Магнолия
Зрелищные бутоны закладываются ещё летом. Если резать осенью - весной цветения не будет.
Кизил цветущий
Обрезка осенью лишает цветочных почек и делает дерево уязвимым к грибковым пятнистостям и антракнозу. Лучше резать в конце зимы.
Амеланхир
Цветёт ранней весной, а почки формирует осенью. Чтобы сохранить будущие цветы, обрезку откладывают до зимы.
Совет: большинство деревьев лучше всего обрезать в конце зимы, когда нет активного движения соков и риск заражения минимален. Осенняя обрезка почти всегда лишает сад весенней красоты.
