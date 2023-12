Диетологи отметили, что такое решение поможет открыть совершенно новый мир.

Если вы любите время от времени расслабиться с алкогольным напитком, то вы не одиноки. Согласно недавнему исследованию Национального института здоровья США (NIH), две трети взрослого населения сообщили, что употребляли алкоголь в прошлом году, а 52 % сказали, что употребляли алкоголь в прошлом месяце.

Несмотря на то, что употребление алкоголя может быть веселым и расслабляющим времяпрепровождением, со временем ухудшается здоровье сердца, печени и поджелудочной железы, повышается риск хронических заболеваний и страдает психическое здоровье.

Издание Eat this, not that поговорило с дипломированными диетологами, которые рассказали, что происходит с вашим телом, когда вы отказываетесь от алкоголя.

Улучшается здоровье сердца.

Отказ от алкоголя может привести к снижению кровяного давления и уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование 2016 года показало, что у тех, кто избегает алкоголя или значительно сокращает его потребление, улучшается работа сердца.

Улучшается состояние печени

По данным NIH, алкоголь может способствовать воспалению печени и развитию жировой болезни печени. Однако отказ от алкоголя дает вашей печени шанс на восстановление и регенерацию.

"Алкоголь метаболизируется печенью, а чрезмерное употребление алкоголя может привести к повреждению печени, включая жировую болезнь печени, алкогольный гепатит и цирроз", - говорит Триста Бест, диетолог из компании Balance One Supplements.

Сбросите вес

Алкоголь обладает высокой калорийностью - 7 калорий на грамм. Более того, это "пустые калории", которые не несут никакой питательной ценности.

"В зависимости от того, сколько алкоголя вы регулярно употребляете, отказ от него может привести к потере веса", - говорит Любек, отмечая, что общее потребление калорий естественным образом уменьшится, "что приведет к потере веса".

Кроме того, отказ от алкоголя часто приводит к лучшему выбору продуктов питания, поскольку "многие люди испытывают сильную тягу к еде, когда пьют", - объясняет Любек.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Appetite, люди, выпившие полрюмки алкоголя (20 граммов), съели на 11% больше, чем те, кто воздерживался. Пьющие также испытывали большую тягу к высококалорийным продуктам с высоким содержанием жира.

Улучшится качество сна

Хотя алкоголь может вызывать сонливость, исследования показывают, что он может нарушить цикл сна, что приводит к некачественному отдыху. Когда вы отказываетесь от алкоголя, ваш режим сна нормализуется, что приводит к более спокойному и омолаживающему ночному сну, который оказывает каскадное воздействие на ваше здоровье в целом.

Укрепится иммунная система

NIH отмечает, что алкоголь может подавлять иммунную систему, делая человека более восприимчивыми к болезням и инфекциям. Исключение алкоголя из рациона может укрепить иммунную систему, способствуя сопротивлению болезням, более быстрому выздоровлению и более сильному иммунному ответу.

Улучшится психическое здоровье

Алкоголь и психическое здоровье тесно связаны между собой. Именно поэтому воздержание от алкогольных напитков может привести к значительному улучшению психологического состояния. Согласно обзору 2022 года, отказ от алкоголя может помочь снизить уровень тревоги и депрессии, улучшить настроение и когнитивные функции.

Восстанавливается уровень энергии

Алкоголь негативно влияет на сон, а это, естественно, сказывается на вашем настроении и уровне энергии на следующий день. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Sleep and Vigilance, употребление алкоголя в больших количествах значительно повышает дневную сонливость на следующий день.

Около 35 % участников сообщили, что после выпитого накануне спиртного чувствуют себя заторможенными или теряют интерес к бодрствованию, в то время как в обычный день такие же ощущения испытывали менее 5 % участников.

Улучшается пищеварение

Если вы когда-нибудь почувствуете вздутие живота или дискомфорт в брюшной полости после того, как запили еду бокалом вина или пива, вы можете возложить хотя бы часть вины на алкоголь. Даже в относительно небольших дозах алкоголь может негативно влиять на пищеварение, изменяя выделение желудком желудочной кислоты и препятствуя способности пищеварительных ферментов расщеплять пищу.

Когда эти функции нарушены, страдает пищеварение. Исследования показали, что употребление алкоголя во время еды может замедлить процесс пищеварения, а чрезмерное выделение желудочной кислоты может вызвать раздражение желудка.

Улучшается состояния кожи

Алкоголь - это мочегонное средство, которое увеличивает выведение жидкости из организма, что со временем может сказаться на состоянии кожи. Исследователи выявили тесную взаимосвязь между употреблением алкоголя и такими кожными заболеваниями, как псориаз, экзема, сосудистые звездочки и прыщи.

Одно исследование даже показало, что употребление алкоголя в больших количествах - восемь и более напитков в неделю - связано с увеличением количества мимических морщин, отеков под глазами и потерей объема средней части лица.

