Употребление вина может иметь как отрицательное, так и положительное влияние.

Дипломированные диетологи рассказали, насколько полезным может быть вино. Читайте дальше, чтобы узнать важные факты об этом напитке, прежде чем открыть еще одну бутылку.

Полезно ли вино

Исследования показывают, что никакое количество алкоголя не является полностью безопасным. Чрезмерное же употребление алкоголя и вовсе может вызвать или усугубить около 200 различных видов заболеваний, сообщил директор Национального института по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму, пишет usatoday.com.

Но недавнее исследование, опубликованное в журнале BMC Medicine, показало, что употребление вина может иметь как отрицательное, так и положительное влияние на риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Сколько можно пить вина в день

Диетологи рекомендуют не более двух порций напитка в день для мужчин и не более одной - для женщин. Речь идет о стандартном бокале вина на 5 унций крепостью 12%.

Какое вино самое полезное

Диетолог Дебби Петитпейн отметила, что самое полезное вино - сухое белое вино или любое вино, выращенное в более прохладном климате, потому что в нем меньше сахара и алкоголя.

Отмечается, что место, где производится вино, имеет важное значение. В более теплых регионах вегетационный период длится дольше, поэтому виноград созревает еще до того, как его соберут. Это приводит к тому, что вина содержат больше сахара и алкоголя.

"Примерами винодельческих регионов с прохладным климатом являются части северо-запада Тихого океана, север Франции, Нью-Йорк, Чили, Венгрия, Новая Зеландия, север Италии, Южная Африка, Австрия, Германия, а также северная Греция и Македония", - говорится в публикации.

Ранее УНИАН писал, что происходит с вашим телом, когда вы пьете белое вино каждый день.

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