Эти последствия от употребления алкоголя важно знать перед новогодними праздниками.

Бокал вина на ночь - это "сладкий яд": он может как навредить организму, так и "помочь" вам легче заснуть. Но есть нюанс.

Интересные выводы о влиянии алкоголя на организм человека опубликовал научный журнал Sciencealert. Это важно знать в период рождественских праздников и перед новогодним застольем, ведь выпить бокал шампанского под бой курантов - особая традиция.

Что происходит с телом, когда вы пьете алкоголь

Обычно после употребления алкоголя его соединение попадает в кровоток, быстро через него достигает мозга, и только после этого человек начинает чувствовать "опьянение". Это происходит за счет действия так называемых нейротрансмиттеров, которые замедляют связь между нервными клетками мозга. Его определенные участки особенно уязвимы к алкоголю, но все индивидуально. Кто-то чувствует головокружение, кого-то начинает тошнить, некоторые, когда выпьют, сталкиваются с сонливостью.

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Алкоголь также может плохо влиять на сердце и систему кровообращения. Кровеносные сосуды расширяются, что приводит к падению кровяного давления - как следствие, человек, вновь таки, может почувствовать головокружение или даже потерять сознание.

Что именно происходит, если выпить алкоголь на ночь

То, что алкоголь не самый полезный напиток с точки зрения здоровья - все знают. Но нас интересует, что происходит с телом, если выпить бокал "крепкого" на ночь. Ученые говорят, он действует на нас, словно "выключатель".

Некоторые люди могут обманчиво чувствовать из-за него расслабленность и желание заснуть. Но это обманчиво: пока ваше тело "переваривает" алкоголь, оно бодрствует. То есть, даже в состоянии сна речь не идет об отдыхе вашего организма.

Более того, если вечером, попивая условный бокал вина, вы чувствуете сонливость, этот эффект исчезнет, как только тело справится со своей работой. Мозг начинает отходить от его токсичного действия.

"Вы можете просыпаться несколько раз, особенно во второй половине ночи. Вы также можете видеть яркие и стрессовые сновидения", - говорится в материале.

Часто под действием алкоголя человек погружается в быстрые фазы сна, если засыпает. Для многих это характеризуется движением глаз под зрачками и постоянными пробуждениями, о которых уже упоминалось.

Это объясняет, почему человек чувствует себя "разбитым" после ужина "с алкоголем" или соответствующих посиделок с друзьями.

Но краткосрочное недомогание от "бокала на ночь" - это еще не все. Существует долгосрочное негативное влияние от употребления алкоголя: люди, которые регулярно пьют, со временем начинают страдать от низкого качества сна.

Как пережить рождественские вечеринки "без вреда" для себя

Конечно, многим на праздники захочется немного выпить в кругу семьи - на этот счет есть несколько советов, как постараться минимизировать негативное влияние алкоголя на сон. Главные из них:

Попробуйте заменить каждый второй напиток на безалкогольный. Выпить на праздники можно, но чем меньше алкоголя попадет вам в кровь, тем лучше вы будете себя чувствовать. Поэтому заполните свой стол вкусными компотами, соком или лимонадом - всем, что вы любите из безалкогольных напитков;

попробуйте не пить слишком уж поздно. Если употребить лишнего на ночь, проблемы со сном для вас гарантированы. Важно, чтобы ваше тело максимально переработало алкоголь к тому времени, когда вы пойдете спать;

заедайте "алкогольные тосты" едой. Нельзя травить себя на голодный желудок. Если уж пьете, то позаботьтесь и хорошо поесть.

не пейте алкоголь, в котором уже много кофеина. Речь идет о таких напитках, как эспрессо-мартини и так далее. Кофеин в дополнение к алкоголю - "адская смесь" на ночь;

если вы страдаете на храп, вообще лучше не пить на ночь. Есть риск, что под действием алкоголя ваши дыхательные пути будут работать хуже, также он способен вызвать снижение давления в крови;

пейте много воды на ночь. Достаточный уровень гидратации поможет вам лучше спать и, надеемся, позволит вам провести день "после" употребления алкоголя "без похмелья".

Как предотвратить тяжелое похмелье на утро - ответ врача

Советами о том, как предотвратить тяжелое похмелье утром недавно поделился ученый, профессор психиатрии и человеческого поведения в Медицинской школе Уоррена Альперта Университета Брауна в комментарии CNN.

Он также предостерег, что пить алкоголь "голодным" точно нельзя и назвал ряд других эффективных методов борьбы с последствиями от "веселых вечеринок".

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