Если верить ее пророчествам - нам придется нелегко.

С учетом того, что до конца 2025 года осталось всего чуть больше двух месяцев, самое время начать смотреть вперед на то, на что мы якобы обречены в 2026 году. Да, для тех, кто любит видеть стакан наполовину пустым, будет интересно узнать, что Баба Ванга дала несколько пугающих, способных изменить мир предсказаний на следующий год.

Хотя она умерла ещё в 1996 году, многие до сих пор следят за утверждениями болгарской мистики и верят в них, пишет LADbible. Исходя из ее слов, "2026 год не будет скучным".

Стихийные бедствия

Ванга продолжает предсказывать природные катастрофы и в 2026 году. Хотя она не уточняла, где именно, мистик прогнозировала серию мега-землетрясений, колоссальных вулканических извержений и экстремальных погодных явлений, которые затронут до восьми процентов суши Земли.

Поворот в сфере ИИ

Насколько Ванга могла знать об искусственном интеллекте — неизвестно, но ее комментарии связывают с этой темой.

По всей видимости, она намекала, что 2026 год станет временем, когда эксперты осознают, что зашли "слишком далеко" в развитии технологий — особенно в этическом плане.

Энергия и коммуникации из космоса

Здесь есть довольно интересные детали о потенциальных "друзьях" издалека. Не так уж мрачно, как некоторые другие её предсказания на 2026 год, Ванга считала, что мы можем получить контакт с неизвестной цивилизацией.

Даже якобы была назначена дата — ноябрь, когда к нашей планете приблизится крупное космическое судно.

Но это ещё не всё, касающееся космоса: мистик предполагала дальнейшее исследование Венеры. Она считала, что человечество обратит внимание на "Утренняю звезду", чтобы добыть дополнительную энергию.

Финансовые проблемы и растущие конфликты

Предсказывая глобальные экономические проблемы в этом году, она считала, что они продолжатся и в 2026 году.

И последнее, что при нынешней напряжённости в мире может не удивлять: Ванга считала, что 2026 год станет временем международных политических споров. Судя по всему, она не имела в виду ядерную войну, но предполагала возможный "Третий мировой конфликт".

