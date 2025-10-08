Скептики говорят, что это случайность, сторонники - что знак. Что же на самом деле в стихах Нострадамуса, которые сейчас привязывают к 2026 году?

Мишель Нострадамус - французский аптекарь и астролог XVI века, который не выходит из моды даже спустя 450 лет после своей смерти. Каждый год его четверостишия снова появляются в медиа с якобы новыми толкованиями. 2026-й не стал исключением - сторонники видят в древних стихах намеки на войны, затмения и политические потрясения, пишет Sky HISTORY.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

"Семь месяцев великой войны" - о Европе или о прошлом?

Самое цитируемое четверостишие звучит так:

"Семь месяцев великой войны, люди гибнут из-за зла.

Руан, Евре - король не подведет".

Несмотря на то, что в тексте не упоминается конкретный год, толкователи связывают его именно с 2026-м, учитывая продолжающуюся напряженность между Россией и Украиной. Некоторые даже видят в этих словах пророчество большого конфликта в Европе.

Магия числа "26"

Другие фанаты идут по пути нумерологии: мол, все четверостишия под номером "26" должны касаться 2026 года.

Например, в I:26 Нострадамус пишет:

"Большой рой пчел поднимется... ночью засада..."

Пчел, говорят, можно трактовать как символ политической силы. Это породило предположение, что в 2026-м "великие правители" - вроде Дональда Трампа или Владимира Путина - могут получить значительные победы.

Солнечное затмение - еще один "знак"

В августе 2026 года Европу ждет полное солнечное затмение - первое за 27 лет. Это небесное событие снова оживило интерес к пророчествам об "огне с неба" и "затменном солнце". Хотя астрологические мотивы были привычными для эпохи Возрождения, современные интерпретаторы охотно видят в этом намек на космические или геополитические катастрофы.

Что говорят скептики

Исследователи напоминают: Нострадамус никогда прямо не датировал 2026 год. Его тексты - это среднефранцузский язык с латинизмами, что позволяет толковать каждую строку десятками способов. Именно поэтому одно и то же четверостишие может "предсказывать" то атомную бомбардировку, то затмение, то новую войну.

Почему людей до сих пор манит Нострадамус

Историки объясняют популярность предсказаний просто: человечество всегда ищет смысл в хаосе. "Упреждение подтверждения" - это когда мы видим совпадение только после того, как событие произошло. Так Великий лондонский пожар 1666 года или взлет Бабы Ванги приобрели ореол пророчеств.

Итак, Нострадамус снова на волне. Будет ли 2026 год годом войны, затмения или просто еще одной датой в вечном календаре человеческих страхов - покажет только время.

