Отмечается, что сардины также могут быть более доступной и недорогой альтернативой лососю.

Сардины – это недорогой и доступный источник омега-3 и других полезных для сердца питательных веществ, как кальций, калий и магний. Этот вид рыбы может даже стать лучшей альтернативой рыбьему жиру.

Издание Very Well Health выяснило, как влияет рыбий жир на сердце.

Хотя добавки с рыбьим жиром популярны, но нет доказано, что они полезны для здоровья сердца, сказал доктор медицины, магистр общественного здравоохранения Дипак Л. Бхатт.

"На самом деле, все совсем наоборот. Имеются данные крупных исследований, показывающие, что они не приносят никакой пользы для сердечно-сосудистой системы", - сказал Бхатт.

Более того, добавил он, было доказано, что добавки с рыбьим жиром увеличивают риск развития фибрилляции предсердий - наиболее распространенного типа нарушения сердечного ритма.

Можно ли принимать рыбий жир вместо рыбы

Сардины и другие виды жирной рыбы полезны для сердца, если их употреблять в сочетании с рационом, богатым фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами, по словам доктора наук, диетолога, доцента кафедры питания и пищевых наук Университета Род-Айленда Майи Вадивелу.

"Регулярное употребление рыбы и морепродуктов, к которым относятся сардины, соответствует диете, полезной для сердца. Когда люди употребляют больше рыбы, в идеале они заменяют ею менее полезные источники белка, такие как красное мясо", - сказала Вадивелу.

Сардины также могут быть более доступной и недорогой альтернативой лососю, особенно учитывая, что консервированные сардины легко доступны и долго хранятся. В то же время эта рыба может быть загрязнена микропластиком и тяжелыми металлами, такими как мышьяк.

Диетолог, представитель Академии питания и диетологии в Афинах, штат Джорджи Эмма Лэнг предупредила, что сардины содержат пурины, которые могут вызывать накопление мочевой кислоты и усилить боль в суставах и отечность у людей, страдающих подагрой.

