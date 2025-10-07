Больше всего этого витамина в жирных видах рыбы.

Витамин D - это жирорастворимый витамин, необходимый для усвоения кальция и роста клеток. Естественным его источником является жирная рыба, например лосось, сардины и скумбрия. Об этом пишет Verywellhealth.

Рыба богата витамином D благодаря тому, что питается фитопланктоном и зоопланктоном. По информации Национального института здравоохранения США, эти организмы плавают близко к поверхности воды и поглощают солнечные ультрафиолетовые лучи, благодаря чему у них накапливается витамин D.

Издание назвало 6 видов рыбы, в которой самое высокое содержание этого витамина.

1. Радужная форель

В одной порции (85 г) радужной форели содержится 16,2 микрограмма витамина D. По данным того же Национального института здравоохранения США, такое количество рыбы обеспечивает 81% суточной нормы витамина.

Кроме того, в этой рыбе есть полезные жиры, белок и другие витамины. Она имеет нежную, слоеную консистенцию и мягкий вкус.

2. Скумбрия

В ней содержание витамина D почти такое же, как и в радужной форели. Также эта рыба богата омега-3 жирными кислотами.

Отмечается, что добавление полезных жиров в рацион снижает риск сердечных заболеваний, деменции и болезни Альцгеймера.

3. Лосось

В 85 граммах этой рыбы - 14,2 мкг витамина D. По информации Министерства сельского хозяйства США, в диком лососе содержится больше витамина D, чем в фермерском. Исследование, опубликованное в 2019 году в научном журнале MDPI, показало, что порция лосося, выращенного в Балтийском море, содержит от 556 до 924 международных единиц (МЕ) витамина D.

Лосось также богат витаминами группы В, необходимыми для роста клеток, восстановления ДНК, здоровья мозга и нервной системы.

4. Сардины

В порции из двух сардин содержится 1,2 мкг витамина D. Эту небольшую рыбу можно есть просто из банки или добавлять в салаты, пасту или пиццу.

Сардины также богаты омега-3 жирными кислотами, витаминами группы В, белком и кальцием.

5. Тунец

В 85 граммах тунца - 1 мкг витамина D. Тунца можно готовить на гриле, запекать, жарить на гриле или обжаривать на сковороде. Вы также можете приготовить из него салат, добавив сельдерей и лук. Как свежий, так и консервированный тунец богат витаминами D и A, а также белком.

Важно отметить, что тунец содержит ртуть - тяжелый металл, который со временем может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США советует беременным женщинам и тем, которые кормят грудью, рассмотреть виды рыбы с более низким содержанием ртути.

6. Сельдь

85 граммов сельди содержат 4,5 мкг витамина D. Она богата также белком, кальцием, фосфором, калием и полезными жирами. Маринованная сельдь имеет более высокое содержание натрия, чем свежая. Если у вас высокое кровяное давление, лучше избегать маринованной сельди.

Ранее УНИАН рассказывал о топ-5 самых полезных рыбных консервов. Отмечалось, что они богаты белком, омега-3 жирные кислоты, витамин D и кальций. При этом они удобны и доступны. Среди лучших видов были названы сардины, лосось, тунец, скумбрия и анчоусы.

