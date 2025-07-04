Он содержит мало натрия и много кальция.

Обычно молочные продукты не входят в список продуктов, снижающих артериальное давление. Однако, как пишет Eatingwell, если и существует сыр, полезный для артериального давления, который рекомендуют эксперты, то это швейцарский.

Как утверждает сертифицированный диетолог Шери Гоу, сокращение потребления натрия — один из лучших способов помочь снизить артериальное давление. И швейцарский сыр — один из самых низконатриевых вариантов сыра. Порция швейцарского сыра весом в 1 унцию (30 г) содержит около 52 миллиграммов натрия, или 2% от суточной нормы. В то ж е время в 1 унции чеддера содержится около 185 мг, или 8% от суточной нормы.

Кроме того, исследования показывают, что кальций в молочных продуктах, не повышает артериальное давление и не повышает риск гипертонии, говорит Гоу, а вместо этого может снизить риск инсульта. А швейцарский сыр является превосходным источником кальция — 1 унция обеспечивает около 20% суточной нормы.

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Также, согласно исследованиям, белок в сыре является хорошим источником биоактивных пептидов, которые могут помочь оптимизировать кровяное давление. Швейцарский сыр, в частности, содержит два пептида — Ile-Pro-Pro и Val-Pro-Pro, — которые обладают антигипертензивным эффектом.

Как наслаждаться швейцарским сыром

Швейцарский сыр вкусен как самостоятельная закуска, и он так же хорош в сочетании с другими продуктами.

Гоу рекомендует сочетать его с фруктами – что полезно для кровяного давления и уровня сахара в крови благодаря своей дозе кальция, белка, калия и клетчатки. Также он вкусен в сэндвиче с курицей, помидорами и авокадо – как часть средиземноморской диеты.

Также Гоу рекомендует сочетать швейцарский сыр с цельнозерновыми крекерами для повышения энергии, что способствует контролю уровня сахара в крови и артериального давления.

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