По словам специалиста, лучше всего лук себя чувствует в условиях комнатной температуры.

Во время приготовления блюд у вас, скорее всего, возникали ситуации, когда вы достаете ингредиенты и понимаете, что они заплесневели или испортились. Лук является основным продуктом в кулинарии, но это также один из овощей, который может легко испортиться, если вы уже нарезали его, пишет Mirror.

Ютубер Джерри Джеймс Стоун поделился своими рекомендациями относительно того, как хранить лук, чтобы он не загнил или стал кашеобразным.

"Я собираюсь поговорить с вами о том, как правильно хранить лук - если вы делаете это правильно, вы можете хранить его до шести месяцев. Лук ненавидит холодильник, это первое - никогда не кладите его в холодильник. Если вы это сделаете, он сгниет и станет кашеобразным", - предупредил эксперт. Видео дня

Отмечается, что лучше всего лук себя чувствует в условиях комнатной температуры, ведь в охлажденном состоянии он впитывает всю свою влагу, то есть быстрее высыхает.

"Еще одна особенность лука заключается в том, что он любит сухое, прохладное место с хорошей вентиляцией. Поэтому не стоит класть его в ящик, можно положить его в кладовку, если там есть хорошая циркуляция воздуха. Это [вентиляция] действительно важно, вам нужно движение воздуха, потому что они выделяют много влаги", - добавил Джерри.

Кроме того, ютубер не советует хранить лук вместе с картофелем.

По его словам, это связано с тем, что "влага и газ этилен, которые выделяет лук, вызывают прорастание картофеля". Однако лук можно хранить вместе с чесноком, ведь эти продукты любят одинаковую среду.

Также Джерри советует всегда вынимать лук из пластиковой упаковки, если он был в ней, поскольку в полиэтиленовых пакетах задерживается влага, что может привести к быстрому развитию плесени.

В The Express также отметили, что лук следует хранить в прохладном, сухом, темном месте, подальше от света, чтобы он как можно дольше оставался свежим.

Как правильно хранить продукты - последние советы

Ранее эксперт рассказал о лучшем способе хранения сыра в холодильнике. По его словам, твердые, мягкие или хрупкие виды сыра требуют разных подходов к хранению.

В свою очередь эксперт объяснила, как правильно хранить хлеб, чтобы он не черствел.

"Это вечный вопрос: выбрасывать или хранить хлеб с пятнами плесени? Заплесневелый хлеб, как правило, лучше выбросить, поскольку плесень, скорее всего, распространилась гораздо дальше по буханке, чем это видно. Покупка нарезанного хлеба - это хороший и дешевый способ сохранить хлеб свежим дольше, поскольку плесень дольше распространяется по всей буханке", - отметила она.

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