По словам эксперта, каждый из видов сыров держит свежесть по-разному.

Сыр является одним из самых универсальных ингредиентов в огромном количестве рецептов. Эксперты посоветовали, как правильно хранить этот продукт, чтобы он оставался свежим и вкусным, пишет Southern Living.

Директор по качеству продукции Ассоциации сыроварен округа Тилламук Джилл Аллен отмечает, что твердые, мягкие или хрупкие виды сыра требуют различных подходов к хранению.

После того, как вы открыли сыр, стоит завернуть его в двойную пленку. Сначала полностью заверните его в пергаментную или вощеную бумагу, которая, по словам Аллена, позволит сыру дышать. После этого заверните его еще раз в алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку, таким образом он будет защищен от дрожжей, спор и пищевых ароматов в холодильнике.

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Кроме того, Аллен советует хранить сыр в самой холодной части холодильника, при температуре от 1 до 7 градусов Цельсия.

"Ящики для сыра или чипсов хорошо подходят, поскольку температура стабильна, и свет не может проникнуть к сыру", - объяснила эксперт.

Стоит ли замораживать сыр

Несмотря на то, что сыр можно замораживать, Аллен не советует этого делать.

"Не замораживайте сыр в виде кусков, поскольку сыр живой, и замораживание не только остановит процесс старения, но и изменит вкус и текстуру сыра после размораживания", - предупреждает она.

Однако все же можно заморозить измельченный сыр, если вы хотите сохранить его дольше и планируете что-то запекать с измельченным сыром. В таком случае важно дать сыру оттаять и убедиться, что он не мокрый после размораживания, ведь изменение содержания влаги может повлиять на конечный результат рецепта.

Как понять, что сыр испортился

Перед тем как отрезать кусок сыра, обратите внимание на общие признаки, к примеру, неприятный запах или визуальную порчу. Со временем сыр начинает терять свою свежесть, однако каждый из видов теряет ее через разный промежуток времени.

Хранение продуктов - другие советы

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