По словам эксперта, лучше всего хранить хлеб накрытым.

Хлеб является важным продуктом для большинства семей. К примеру, в Великобритании 99,8% потребителей покупают его, поэтому ежедневно в стране продается около 11 млн буханок хлеба. Однако если его неправильно хранить, то он может быстро зачерстветь и испортиться. Эксперт по безопасности пищевых продуктов Сара Тейлор рассказала для Express.co.uk об идеальном месте для хранения хлеба и как предотвратить его черствение или плесневение.

"Это вечный вопрос: выбрасывать или хранить хлеб с пятнами плесени? Заплесневелый хлеб, как правило, лучше выбросить, поскольку плесень, скорее всего, распространилась гораздо дальше по буханке, чем это видно. Покупка нарезанного хлеба - это хороший и более дешевый способ сохранить хлеб свежим дольше, поскольку плесень дольше распространяется по всей буханке. Типичная буханка из супермаркета, как правило, хранится не дольше недели, не черствея и не плесневея. Свежеиспеченные батоны имеют более короткий срок хранения, чем готовые, поэтому стоит помнить об этом при выборе хлеба", - объяснила эксперт.

По ее словам, чтобы хлеб оставался как можно дольше свежим, лучше всего хранить его накрытым.

Видео дня

"Независимо от того, есть ли у вас специальный контейнер для хлеба или пакет для хлеба, или храните батон в оригинальной упаковке, старайтесь хранить хлеб в прохладном, сухом месте. Если хлеб продается в пластиковой упаковке, он может "потеть" в теплой среде, из-за чего внутри упаковки образуется влага", - подчеркнула Тейлор.

Для того, чтобы избежать этого, эксперт советует использовать хлебницу или воздухопроницаемый пакет. Однако если такой возможности нет, то хранение хлеба в прохладном, сухом шкафу может помочь замедлить этот процесс.

"Также следует держать буханку как можно дальше от воды, которая может ускорить развитие плесени", - добавила она.

Сара отметила, что влажная и сырая среда создает идеальные условия для развития плесени, которая распространяется быстрее, чем обычно, поэтому важно держать батон в сухом месте, чтобы замедлить этот процесс.

Также она призвала никогда не хранить батон в холодильнике, ведь холодные условия вызывают рекристаллизацию крахмала, что приводит к несвежему вкусу и текстуре. Если вы едите хлеб очень медленно, то можете заморозить его, таким образом он будет съедобным и не будет покрываться плесенью.

"Чтобы разморозить хлеб, просто используйте режим размораживания на тостере, чтобы избежать размокания куска", - посоветовала эксперт.

Приготовление хлеба

Ранее известный повар Джейми Оливер рассказал о рецепте бананового хлеба, на приготовление которого уйдет всего 10 минут без времени выпечки.

"Это супер-вкусное лакомство и отличный способ использовать перезрелые бананы - съешьте его с чашкой хорошего горячего чая, и вы попадете в рай", - отмечает кулинар.

Известно, что пшеничная мука является самой популярной в Украине, а изделия из нее получаются очень нежными и воздушными. Однако она является не очень полезной для здоровья человека. Поэтому сторонники здорового питания рассказали, чем можно ее заменить.

Вас также могут заинтересовать новости: