Употребление питательного завтрака с утренней чашкой кофе является важным, однако эксперты советуют избегать некоторых продуктов, чтобы предотвратить побочные эффекты со стороны пищеварительной системы или проблемы с усвоением питательных веществ. Поэтому издание verywell health назвало 5 продуктов, которых следует избегать во время употребления кофе.

Цитрусовые

Кофе и цитрусовые имеют кислый вкус, поэтому их сочетание может привести к неприятным симптомам со стороны пищеварительной системы. Это особенно касается людей, страдающих гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, которая вызывает такие симптомы, как кислотный рефлюкс, тошноту, изжогу и несварение желудка.

"Сочетание кислых продуктов, таких как кофе и цитрусовые, может еще больше усилить раздражение желудка", - предупредили в материале.

Жареная пища

Эксперты по питанию выяснили, что жареная пища не является самым здоровым выбором, ведь имеет высокое содержание жира и натрия. Однако употребление таких продуктов вместе с кофе может привести к еще большим осложнениям, ведь исследования показывают, что чрезмерное употребление кофе может привести к повышению риска дислипидемии, то есть повышению уровня жира в крови.

"Употребление более трех чашек кофе в день может привести к повышению уровня LDL ("плохого") холестерина и снижению уровня HDL ("хорошего") холестерина. Возможно, что добавление жареных продуктов к этому сочетанию может еще больше увеличить риск развития сердечных заболеваний", - подчеркнули в verywell health.

Молоко

Это может вас удивить, однако добавление молока к кофе может быть не самым здоровым выбором. Несмотря на то, что молоко богато кальцием, некоторые исследования свидетельствуют о том, что кофе может препятствовать способности организма усваивать этот питательный элемент.

Более того, кальций, который не усваивается организмом, выводится с мочой, что связано с повышенным риском развития таких проблем, как камни в почках или остеопороз (проблемы со здоровьем костей).

Продукты с высоким содержанием соли

Несмотря на то, что потребление до трех чашек кофе в день, скорее всего, не повлияет негативно на артериальное давление, чрезмерное потребление кофе может спровоцировать или усугубить гипертонию из-за высокого содержания кофеина.

В то же время употребление продуктов с высоким содержанием соли вместе с кофе может быть не самым здоровым сочетанием для здоровья артериального давления, особенно для людей, которые уже страдают гипертонией или имеют риск ее развития.

Ферментированные продукты

Ферментированные продукты проходят процесс консервации с использованием живых бактерий и дриджей для поддержания здоровья кишечника. Например, в этот перечень могут входить такие продукты, как кимчи, квашеная капуста, мисо или темпе.

Несмотря на то, что эти продукты известны своей пользой для пищеварения и иммунной системы, их употребление одновременно с кофе может иметь противоположный эффект.

"Из-за кислоты, содержащейся в обоих продуктах, ваша пищеварительная система может реагировать побочными эффектами, такими как газы, вздутие живота и расстройство желудка. Это более вероятно, если вы только начали употреблять ферментированные продукты вместе с кофе", - подчеркнули в публикации.

