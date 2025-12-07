Это не значит, что нужно совсем отказаться от этого снека.

Большинство экспертов по похудению и питанию утверждают, что здоровые перекусы в течение дня помогают предотвратить переедание, защищая при этом здоровье сердца. Однако то, что вы едите, крайне важно. Кардиологи в статье для Parade назвали перекус, которого советуют избегать всем своим пациентам. И это - чипсы.

"Чипсы обычно содержат те же самые ингредиенты, которые вызывают проблемы с сердцем", — объясняет кардиолог Джек Вулфсон.

Кардиолог Колумбус Батист подтверждает это мнение, отмечая, что картофельные чипсы, особенно вредны из-за более высокого содержания жира и акриламида (соединение, которое образуется при высокотемпературной обработке. Многочисленные исследования связывают его с сердечно-сосудистыми заболеваниями) по сравнению с кукурузными чипсами, хотя все чипсы — это ультра-обработанные продукты, которые повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и должны употребляться умеренно", — он.

Видео дня

Почему чипсы вредны для здоровья сердца

1. Чипсы содержат вредные жиры

"Чипсы негативно влияют на сердце, прежде всего, из-за высокого содержания насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина ЛПНП", — говорит доктор Батист.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует поддерживать потребление насыщенных жиров на уровне менее 6% от суточной нормы калорий. В упаковке чипсов Lays Potato содержится 1,5 грамма насыщенных жиров — 11% от суточной нормы в 2000 каллорий— и 10 граммов общего жира.

2. Чипсы содержат рафинированный крахмал

"Независимо от того, сделаны ли чипсы из картофеля, кукурузы или зерновых, крахмал очень быстро расщепляется на сахар", — предупреждает доктор Вулфсон. "Этот резкий скачок уровня сахара в крови и инсулина подталкивает организм к накоплению жира, особенно в области живота. Он также повышает уровень триглицеридов, а повышенный уровень триглицеридов — один из самых явных признаков того, что человек находится на пути к проблемам с сердцем".

3. Чипсы содержат много соли (и других добавок)

"В сочетании с рафинированным крахмалом и поврежденными маслами, влияние на кровяное давление и задержку жидкости сильно отличается от воздействия натуральной соли, содержащейся в цельных продуктах", — делится доктор Вулфсон.

Картофельные чипсы могут содержать около 140 миллиграммов натрия на порцию (около 7% от вашей суточной нормы по рекомендациям Американской кардиологической ассоциации).

Полезнее ли запечённые чипсы?

"Запечённые чипсы немного полезнее жареных, поскольку содержат меньше жира, акриламида и калорий", — объясняет доктор Батист. "Однако они по-прежнему имеют изначально низкий пищевой профиль — высокое содержание рафинированных углеводов и натрия при недостатке клетчатки, витаминов и защитных питательных веществ".

Никогда-никогда не есть чипсы?

Доктор Вулфсон говорит, что допустимо употреблять чипсы раз в неделю или реже. "Если у кого-то высокое кровяное давление, высокий уровень триглицеридов, инсулинорезистентность, ожирение или какая-либо форма сердечно-сосудистого заболевания, я рекомендую есть их ещё реже. В таких ситуациях организму и так сложно справиться с воспалением и уровнем сахара в крови", - говорит он.

Доктор Батист призывает людей придерживаться небольшого размера порции чипсов (около 15 штук). Сочетание их с богатыми питательными веществами продуктами, такими как овощи или белковые соусы, может увеличить количество клетчатки и чувство сытости, снижая желание переедать.

Ранее диетологи объяснили, какие семечки полезнее для здоровья - подсолнечные или тыквенные.

Вас также могут заинтересовать новости: