Большинство использует ящик для овощей в холодильнике неверно: как делать это правильно

Большинство из нас используют нижние ящики холодильника как обычные зоны для хранения, не обращая внимания на мелкую и очень важную деталь.

Ящик для овощей в вашем холодильнике – это не просто дополнительный отсек для хранения; он предназначен для того, чтобы дольше сохранять продукты свежими за счет контроля влажности. Многие используют это пространство для хранения чего угодно, но эти ящики лучше всего подходят для организации фруктов и овощей в соответствии с их оптимальным уровнем влажности.

Ознакомившись с предпочтениями различных продуктов к влажности, вы сможете максимально эффективно использовать эти отсеки и обеспечить долговечность ваших свежих продуктов, пишет Martha Stewart.

Что такое crisper box в холодильнике - ящик для овощей

Ящики для овощей, которые иногда называют ящиками с контролем влажности, расположены в нижней части холодильника и предназначены для хранения свежих продуктов.

При правильном использовании они могут дольше сохранять продукты свежими, продлевая жизнь вашим фруктам и овощам.

Как работает контейнер для овощей в холодильнике

Ящики для овощей обеспечивают более влажную среду, чем остальная часть внутренней камеры холодильника. Большинство из них регулируются между высоким и низким уровнем с помощью скользящего регулятора влажности, который открывает или закрывает небольшое вентиляционное отверстие в ящике.

"Все довольно просто, если подумать об этом так: все дело в потоке воздуха, входящем в ящик и выходящем из него", – разъяснила Мэри Кей Болджер, бывший старший менеджер по разработке холодильного оборудования в Whirlpool.

Вот краткий обзор настроек:

Режим высокой влажности означает, что заслонка закрыта, поток воздуха прекращен, а влажность повышена.

Режим низкой влажности означает, что заслонка полностью открыта, что позволяет воздуху свободно циркулировать в контейнере.

Если ваши ящики не имеют никаких регуляторов, они считаются ящиками с высокой влажностью.

Какие овощи следует хранить: в ящике с высокой или низкой влажностью

Ящик с высокой влажностью должен содержать овощи с тонкой кожицей или листовые овощи, которые склонны к увяданию или быстрой потере влаги, такие как спаржа, свежая зелень и салаты.

"Я мою, сушу в центрифуге и заворачиваю листья салата в чистые кухонные полотенца сразу после возвращения домой, а затем храню их в ящике для овощей. Так салат остается хрустящим и свежим гораздо дольше, чем если бы вы просто оставили его в пластиковом контейнере или пакете. Кроме того, они чистые, сухие и готовы к употреблению в любой момент", – отметил Грег Лофтс, фуд-стилист и бывший заместитель редактора отдела кулинарии в Martha Stewart Living.

В ящике с низкой влажностью может храниться множество фруктов – от яблок и груш до персиков и дынь, которые выделяют большое количество газа этилена, ускоряющего процесс созревания. Этот газ может не только привести к перезреванию самих фруктов, но и повредить другие продукты, чувствительные к этилену.

Открытая заслонка в режиме низкой влажности позволяет газу выходить, что предотвращает слишком быстрое гниение фруктов. Изоляция этих плодов в контейнере с низкой влажностью также не дает им испортить чувствительные к этилену фрукты и овощи в контейнере с высокой влажностью.

Ящики без регуляторов влажности

Вот что делать, если на контейнерах в вашем холодильнике нет регуляторов влажности:

Разделите фрукты и овощи в зависимости от выделения ими этилена.

Если в вашем холодильнике только один ящик для овощей, используйте его для листовой зелени и продуктов с тонкой кожей, и убедитесь, что он плотно закрывается для удержания влаги и предотвращения попадания этилена.

Храните фрукты, выделяющие этилен, в другом месте холодильника, где есть циркуляция воздуха для снижения влажности.

Как организовать хранение в ящиках

После того как вы правильно разделили продукты, организуйте пространство в ящиках от передней стенки к задней. "Размещение продуктов с меньшим сроком хранения спереди гарантирует, что вы увидите их первыми и используете до того, как они испортятся", – подчеркнула Болджер.

Если у вас недостаточно продуктов, чтобы заполнить два контейнера, у Лофтса есть предложение: "Используйте один из ящиков для сырого мяса, рыбы и птицы. Ящик находится в нижней части холодильника, поэтому там особенно холодно, и нет риска перекрестного загрязнения".

