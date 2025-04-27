Белый хлеб может быть полезным выбором.

Диетологи рассказали, насколько полезный белый хлеб, и что будет, если есть его каждый день, передает журнал Parade.

По словам спортивного диетолога Келли Джонс, это зависит от человека и его целей в области здоровья.

"Уровень активности человека, состояние его здоровья и [любые сопутствующие заболевания] могут повлиять на то, является ли белый хлеб хорошим выбором в его рационе или нет. Например, спортсмену может быть полезен белый хлеб по сравнению с хлебом с высоким содержанием клетчатки перед тренировкой, в то время как человек с диабетом не захочет регулярно употреблять белый хлеб с низким содержанием клетчатки и белка из-за реакции на уровень сахара в крови", - объяснила Джонс.

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Она добавила, что некоторые состояния здоровья требуют диет с низким содержанием клетчатки, что делает белый хлеб полезным выбором.

Диетолог Стейси Робертс-Дэвис в свою очередь акцентировала, что хороший белый хлеб, например, итальянский батон или французский багет, имеет восхитительный вкус в сочетании с оливковым маслом и травами, которые полезны для здоровья.

Что произойдет, если вы будете есть белый хлеб каждый день

Как и любая другая пища, регулярное употребление белого хлеба влияет на организм в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Зарегистрированный диетолог Эллисон Бригам отметила, что в первую очередь белый хлеб влияет на уровень энергии:

"Белый хлеб содержит мало клетчатки и быстро переваривается, что делает его простым источником углеводов. Из-за содержания рафинированной муки и углеводов белый хлеб может вызвать скачок сахара в крови, а затем его падение".

По словам диетолога Джонс, краткосрочное воздействие белого хлеба зависит от того, что еще вы едите:

"Если кто-то наслаждается белым хлебом с небольшим количеством или без добавления сахара, приготовленным из цельнозерновой белой муки вместо отбеленной белой муки, и сочетает его с достаточным количеством постного белка и клетчатки из овощей, это может не оказать заметного влияния на его повседневное здоровье".

Диетолог Бригам добавила, что низкое содержание клетчатки в белом хлебе может привести к чувству голода вскоре после его употребления.

"Белый хлеб может замедлить пищеварение и негативно повлиять на уровень энергии. Он также не способствует насыщению, что может привести к более быстрому чувству голода и затруднить потерю веса".

Что касается того, как ежедневное употребление белого хлеба может повлиять на долгосрочное здоровье, диетологи говорят, что это, опять же, зависит от общей диеты человека.

Напомним, ранее УНИАН писал, что будет, если есть бананы каждый день.

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