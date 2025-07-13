Чтобы не разочароваться в выборе, стоит знать, какой арбуз лучше выбирать.

Летом всегда продолжается активный сезон арбузов, однако выбрать его может быть непростой задачей. Однако профессиональный повар и эксперт по питанию Кристиан Фехер поделился пятью советами, которые помогут покупателям выбрать спелый, сладкий и сочный арбуз, передает Express.

"Первое, что нужно сделать, - это найти арбуз с хорошим ярко-желтым пятном, потому что это означает, что он идеально спелый", - подчеркнул он.

По словам Фехера, также стоит обращать внимание на коричневые "шрамы" на кожуре.

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"Это на самом деле очень хорошо. Они называются сахарной паутиной или сахарными пятнами и появляются, когда сахар просачивается сквозь кожуру, что означает, что арбуз особенно сладкий", - объяснил специалист.

Кроме того, еще одной важной деталью является область стебля.

"Арбузы растут на земле и прикреплены к лозе тем стеблем, который вы видите. Когда этот стебель становится коричневым, это признак того, что арбуз созрел и готов к сбору. Если конец стебля зеленый, это означает, что арбуз собрали слишком рано и он может быть не таким сладким", - добавил Фехер.

Кроме того, Фехер призвал людей сжимать ягоду перед покупкой.

"Арбуз должен быть очень, очень твердым. Он должен быть твердым, как камень, когда вы его сжимаете. Если он хоть немного мягкий, не покупайте его", - предупредил эксперт.

Также при выборе арбуза может помочь постукивание по его кожуре.

"Он должен звучать так, как полное ведро воды", - подчеркнул повар.

Когда вы найдете несколько арбузов, которые прошли все эти тесты, Фехер советует поднять их, чтобы увидеть, какой из них самый сочный.

"Чем тяжелее арбуз, тем он сочнее. Поднимите их, потрогайте и выберите самый тяжелый. И это будет ваш победитель", - заверил эксперт.

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