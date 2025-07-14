Новый тренд соцсетей может обернутся долгосрочными проблемами.

Популярная в TikTok арбузная диета говорит, что если семь дней есть только арбузы, то получится похудеть. В статье для verywellhealth.com диетологи уточнили, что эффект похудения не будет устойчивым.

В соцсетях набирает популярность новый тренд, в котором люди рассказывают о результатах от арбузной диеты. Они ее придерживаются от двух до семи дней с целью похудеть.

Доктора говорят, что в зависимости от длительности арбузной диеты, поначалу действительно будет уходить вес. Но это не было исследовано и положительный эффект такой диеты не доказан. По словам диетолога из клиники в Кливленде Джулии Зумпано, после прекращения диеты потерянный вес, скорее всего, будет восстановлен.

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"Поначалу вы почувствуете себя лучше, поскольку исключите из рациона определенные продукты. Например, обработанные и ультра-обработанные продукты и напитки. Ведь они могут приводить к задержке жидкости, увеличению веса, воспалению, вздутию живота, головным болям, газам, несварению желудка, усталости или другим симптомам", — рассказала она.

Доктор-диетолог из медицинского центра Keck Medicine при Южно-Калифорнийском университете Томми Лор сказал, что арбузная диета считается небезопасной. Он подтвердил, что она ведет к быстрому похудению, но результат будет краткосрочным.

А магистр наук, сертифицированный диетолог, диетолог интегративной программы по здоровью и благополучию в медицинском центре Weill Cornell Medicine Шонали Соанс назвала арбузную диету опасной для людей с проблемами со здоровьем. Она вредна беременным и кормящим, людям с расстройствами пищевого поведения, имеющим инсулинорезистентность, тем, кто недавно перенес операцию или травму, а также людям с психическими расстройствами.

Доктора говорят, что если долго сидеть на арбузной диете, то могут возникнуть проблемы с почками, пищеварением, диарея и обезвоживание, электролитный дисбаланс, а высокий уровень кортизола может усилить воспаление и нарушить баланс сахара в крови. Причем эти последствия арбузной диеты могут возникнуть гораздо раньше, чем вы их ожидаете.

Такие популярные диеты, как арбузная диета, также могут усложнить питание вашего организма в будущем.

"Слишком строгие диеты могут негативно повлиять на наши отношения с едой, а также на наши сигналы голода и насыщения, которые очень важны, если мы пытаемся достичь долгосрочных целей в области здоровья и благополучия", — сказал доктор Шонали Соанс.

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Напомним, что ученые обнаружили неожиданный эффект веганской диеты. Он связан с раскислением организма, которое снимает различные воспаления в организме и таким образом помогает похудеть.

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